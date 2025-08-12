8月も中旬となり、お盆シーズンを迎えます。久しぶりに地元に帰って、盆踊りや花火大会に出かけようという人も多いかもしれません。イベントのお供に、SNS映えするスイーツはぜひ押さえておきたいアイテムですよね。

本記事では、ファミリーマートで8月12日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介。バナナホイップとチョコクリームを味わえるロールケーキ、冷たいパイコロネ、マンゴー&ピーチのフルーツシフォンなど、気になる品が多数ラインナップしています。

2025年8月の新作5品まとめ(8月12日発売予定)

ファミリーマート2025年8月のスイーツ新商品まとめ

8月12日発売の新商品は、バナナホイップとチョコクリームを巻いたロールケーキ、生クリーム入りホイップを入れた冷たいパイコロネ、マンゴーとピーチをWで味わえるフルーツシフォン、きなこホイップと黒蜜を包み込んだチルド大福、チョコとマシュマロ食感アイスがマッチしたアイスバーなど、要注目な品々が多数ラインナップ。気になるスイーツがあるか、ぜひチェックしてみてくださいね。

「チョコバナナロール」(168円)

価格 : 168円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

バナナ生地とチョコ生地の2層のスポンジケーキに、バナナホイップとチョコクリームを巻いたロールケーキです。

「冷やして食べる生クリームパイコロネ」(220円)

価格 : 220円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

ミルク感のある生クリーム入りホイップを入れた、冷たいスイーツのパイコロネです。

「フルーツシフォン（マンゴー&ピーチ）」(270円)

価格 : 270円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

マンゴーとピーチを味わえるフルーツシフォン。フルーツシフォンホイップクリームとマンゴー＆白桃ダイスをふわふわでくちどけのよいシフォン生地でサンドし、上面にマンゴー風味のソースをかけました。

「ふわもち生大福（きなこホイップ&黒蜜）」(149円)

価格 : 149円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

ふわもち食感のチルド大福。きなこホイップと黒蜜を包み込んでいます。

「アンデイコ アイスモア アイスバー」(184円)

価格 : 184円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

マシュマロのようなふわっと食感が特徴のアイスバー。バニラアイスをチョコレートコーティングすることでスモアを表現しました。チョコとマシュマロ食感アイスが絶妙にマッチします。ファミリーマート先行発売・数量限定での発売です。

※画像は公式ホームページより引用