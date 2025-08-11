大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、先発ローテーションの一角を担っていた佐々木朗希投手が右肩インピンジメント症候群により故障者リスト（IL）入りしている。現在はリハビリに励んでいるが、復帰後は役割が変わるかもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

5月中旬からIL入りしている佐々木は、回復の経過が不透明な状況が長らく続いていた。そんな中、本人は8月上旬、リハビリは順調に進んでおり今季中には復帰できる見込みだと明かしている。

同メディアは「佐々木が抜けても、ドジャースはすでに先発ローテに6名を擁している。ブレイク・スネル投手とタイラー・グラスノー投手は先月ILから復帰し、大谷もレギュラーの先発となった。そのため、チームは佐々木をリリーフに転向させるのではないかという声もある」と言及。

続けて、「デーブ・ロバーツ監督は現段階では佐々木を先発として見ているものの、シーズン後半には状況が変わる可能性があると述べた」としつつ、「彼は明らかに先発投手で、私たちもそう考えているが、先発はどうなるか分からない。だから、今はとにかく彼をしっかり育てて、様子を見て、もし何か話が必要になったら後で話し合う、という段階だと思う」というロバーツ監督のコメントを伝えている。

【関連記事】

【了】