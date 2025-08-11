大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、13日（日本時間14日）のロサンゼルス・エンゼルス戦で先発登板予定となっている。大谷が古巣のエンゼルススタジアムでマウンドに立つのは、2023年8月以来となり、注目が集まっている。米メディア『ハロ・ハングアウト』のエバン・ロバーツ記者が言及した。

エンゼルス時代の本拠地成績は、防御率2.22、FIP3.02、WHIP1.01、奪三振率11.67と圧巻の記録だ。デーブ・ロバーツ監督はこの復帰登板を過度に盛り上げようとはせず「今の大谷はもっと大きな舞台にいる」と冷静に語っている。

大谷は前回のセントルイス・カージナルス戦では、4回まで投げきり、被安打2、失点1、奪三振8、与四球0と快投。ここまで1イニング登板が2試合、2イニングが2試合、3イニングが3試合と段階的にイニング数を伸ばしており、今回が2回目の4イニング登板となる見込みだ。

注目が集まる大谷の登板にロバーツ氏は「エンゼルスファンは、彼の投球を再び見られることに興奮している。大谷がエンゼルスを抑えればファンは懐かしさに浸り、逆に打ち込まれれば大笑いになるだろう。大谷自身は感情的にならないかもしれないが、ファンはエンゼルス打線が彼を感情的にさせることを期待している」と言及した。

【関連記事】

【了】