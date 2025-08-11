1軍に戻ってくる！？　戦線離脱中の主力選手（1）“巨人の4番”がついに…？

プロ野球 最新情報

2025年シーズンのプロ野球も後半戦を迎え、優勝争いやAクラス争いが佳境に差し掛かっている。チームの戦力に大きな影響を及ぼすのが、故障者の復帰だ。特に今季は前半戦で多くの球団で主力メンバーが離脱しており、その動向が注視されている。ここでは、戦線復帰が見込まれる主力選手を紹介したい。

岡本和真（読売ジャイアンツ）

・投打：右投右打

・身長／体重：186cm／100kg

・生年月日：1996年6月30日

・経歴：智弁学園高

・ドラフト：2014年ドラフト1位

5月上旬に左肘の靭帯損傷により、長期離脱を強いられていた岡本和真。約3カ月ぶりに実戦復帰し、8月中の一軍復帰が見込まれている。

智弁学園高から2014年ドラフト1位で読売ジャイアンツに入団。高卒4年目の2018年にブレイクし、打率.309、33本塁打、100打点をマークした。

その後も主軸打者として打線を牽引し、2020年から2年連続で打撃2冠（本塁打・打点）を獲得。

さらに2023年には、自己最多の41本塁打を放ち、3度目のホームランキングとなった。

今季も開幕から4番に座り、32試合の出場で打率.308、8本塁打、25打点と傑出したパフォーマンスを発揮。ところが、5月6日の阪神戦で守備時に走者と交錯し、負傷交代。左肘の靱帯損傷の診断を受けた。

チームは岡本和の離脱後、4番打者を固定できず、得点力不足に悩まされている。それでも8月3日の二軍戦で実戦復帰しており、一軍復帰も間近に迫っている。

【関連記事】

【了】