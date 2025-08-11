スカウトも熱視線？2025年夏の甲子園の注目野手6人。将来のスター候補たち

高校野球 夏の甲子園 最新情報

いよいよ開幕した第107回全国高等学校野球選手権大会。今年もプロ注目の選手が甲子園に集結し、夏の頂点をかけた熱い戦いが繰り広げられている。プロを目指す選手にとって、甲子園は貴重なアピールの機会と言えるだろう。今回は、2025年夏の甲子園で注目されている野手を紹介したい。

古城大翔

読売ジャイアンツでプレーした古城茂幸を父に持つ古城大翔。期待が大きい選手だけに、今年は甲子園でアーチを描きたいところだ。

岩手の強豪・花巻東高で背番号「17」を獲得。大谷翔平（現：ドジャース）が着用した背番号を1年時からつけ、さらに4番を任されていた。

昨夏は甲子園に出場し、初戦の滋賀学園高（滋賀）との試合で2安打を記録。ただ、チームは0-5で敗れた。また、今年の岩手大会は18年ぶりとなるノーシードからの戦いを強いられた。

さらに古城自身は春に足を負傷し、万全ではない状態で夏を迎えていた。それでも岩手大会を通して、打率5割超えのバッティングを披露。ノーシードから岩手の頂点にたどり着いた。

今夏の甲子園は古城にとって3度目。初戦は今春選抜で準優勝した智弁和歌山高だったが、チームは4-1で勝利。古城は「4番・一塁」でスタメン出場し、1安打1打点をマークした。

岩手県勢初の全国制覇に向け、古城のさらなる活躍が期待される。

赤埴幸輝

天理高（奈良）のプロ注目の野手・赤埴幸輝は打撃、守備の両面で高いレベルに位置する選手だ。

赤埴は1年春からレギュラーを獲得しており、中でも守備の安定感が光っていた。

しかし、昨年の秋季近畿大会準決勝、東洋大姫路高（兵庫）を相手に3-11の7回コールド負けを喫した天理高。赤埴はノーヒット、さらにタイムリーエラーを許すなど、精彩を欠くプレーが目立っていた。

それでも、今夏の奈良大会ではクリーンアップに座ることも増えた。準々決勝でマルチヒットを放ったように、打撃でも高い貢献度を見せ、奈良大会を制した。

しかし、今夏の甲子園初戦では徳島の鳴門高に4-5の逆転負け。悔しい夏の終わりとなった。

阿部葉太

春夏連覇を目指す横浜高（神奈川）でキャプテンを務める阿部葉太も、間違いなく注目選手の一人だ。

名門校で1年時からレギュラーを獲得。また、高校2年の5月にキャプテンに任命された。異例とも言える抜擢の中、昨夏は神奈川大会の決勝で敗退。誰よりも強く責任を背負ったはずだ。

そこから横浜高は連勝街道を突き進み、明治神宮大会、選抜大会で優勝。春季関東大会で連勝はストップしたが、それまで無傷の27連勝を飾っていた。

なんとしても甲子園出場を果たすべく迎えた今年の夏。準々決勝の平塚学園戦では、9回裏2アウトまでリードを許したが、阿部が逆転サヨナラタイムリーヒットを放って勝利。勢いそのままに神奈川県の頂点に立った。

春夏連覇に向けた今夏の甲子園初戦は、福井の敦賀気比高（福井）に5-0で勝利。阿部は4打数無安打に終わったが、先制となる1打点をマークした。

キャプテンとしての重責を担い、同校2度目の春夏連覇に導けるか。

高田庵冬

規格外の飛距離を誇るのが、仙台育英高（宮城）の高田庵冬である。

1年春からベンチ入りを果たし、一発を量産。また、パワーだけでなくスピードも兼ね備えている選手だ。

宮城大会では準々決勝の東北戦で2安打、決勝戦の東北学院榴ケ岡戦で1安打。豪快な一発こそ見られなかったが、ヒットを放ってチームに貢献。甲子園への切符を掴み取った。

迎えた今夏の甲子園初戦では、鳥取城北高（鳥取）と対戦した。高田は鳥取城北高の好投手・田中勇飛からタイムリーヒットを放つ活躍を見せ、チームも5-0で勝利した。

低反発バットの影響で本塁打が激減している中、高田のパワーであればスタンドインは十分可能。2回戦以降の、甲子園を沸かせるアーチに期待したいところだ。

岡部飛雄馬

初戦で優勝候補と戦った敦賀気比高（福井）。その敦賀気比高のキャプテンを担ったのが岡部飛雄馬だ。

敦賀気比高に入学すると、1年秋にレギュラーを獲得。公式戦では遊撃で出場することも多く、重要なポジションで活躍。今年の選抜大会ではヒットこそ打てなかったが、チームに欠かせない存在として奮闘を見せた。

その後、今年4月のU-18日本代表候補強化合宿に参加。すでに世代トップクラスの評価を受けており、夏の福井大会でチームは優勝。福井工大福井高との決勝戦ではマウンドにも上がった。

3年ぶりとなる夏の甲子園。初戦で春夏連覇を目指す横浜高（神奈川）と対戦したが、チームは0-5で敗戦。岡部は先発マウンドに上がったが、1回2/3を投げて4失点を喫した

悔しい敗戦となったが、次のステージでもその実力を存分に発揮してもらいたい。

今岡拓夢

完成度の高さで注目されている今岡拓夢も、注目選手の一人と言えるだろう。

神村学園高（鹿児島）に入学後、あっという間にベンチ入りした今岡。1年夏に甲子園を経験し、秋にはレギュラーポジションを確保していた。高校2年春の選抜大会ではヒットを放ち、注目度が高まった。

キャプテンとして迎えた高校最後の夏。前半は力みも影響したのか、思うようなバッティングを披露できなかった。

しかし、決勝のれいめい戦では6打数4安打、4打点の大活躍。3番の役割をしっかりとこなし、3年連続の夏の甲子園出場を掴み取った。

甲子園でのプレーは4度目となり、まさにチームを引っ張る役割が求められる今岡。初戦は、開幕戦を制して勢いに乗っている創成館（長崎）と対戦する。

【了】