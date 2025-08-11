【きょうの甲子園】夏の高校野球2025、8月12日の出場校・対戦カードは？＜…

夏の甲子園　高校野球　最新情報（最新ニュース）

　第107回全国高等学校野球選手権大会は12日、阪神甲子園球場で第7日を迎える。同日の対戦カード、開始時間は以下のとおり。

 

 

■1回戦

第1試合（8時00分開始予定）

聖光学院（福島） ー　山梨学院（山梨）

 

第2試合（10時30分開始予定）

岡山学芸館（岡山） ー　松商学園（長野）

 

■2回戦

第3試合（13時00分開始予定）

尽誠学園（香川） ー　東大阪大柏原（大阪）

 

 

【了】