山梨の怪物、三振ゼロの5割打者！　大会7日目に登場予定の注目選手は？【…

第107回全国高等学校野球選手権大会が開幕し、地方大会を勝ち抜いた全49代表校が全国の頂点を目指して激突する。本日の大会7日目は3試合が予定されている。ここでは、大会7日目の注目選手を紹介する。

菰田陽生（山梨学院）

山梨学院の菰田陽生（2年）は、身長190cmを超えの二刀流として注目されている。

今春の選抜2回戦の西日本短大付（福岡）戦では5回から登板し、最速152キロをマーク。打っては4打数1安打2打点と、ポテンシャルの高さを見せた。

2年生ながらも背番号「1」を付ける”山梨の怪物”は、今夏の甲子園でいかなる活躍を見せるのか。菰田を擁する山梨学院は、第1試合で選抜ベスト8の聖光学院（福島）と対戦する。

大嶋哲平（聖光学院）

4年連続の夏出場となった聖光学院（福島）で注目なのが、サイドスロー左腕の大嶋哲平（3年）だ。

今春の選抜では背番号「1」を付け、初戦の常葉大菊川（静岡）戦では延長10回を投げて2失点（自責点0）と好投。2回戦の早稲田実（西東京）との試合でも9回4失点（自責点2）完投の投球で、チームのベスト8入りに大きく貢献した。

しかし、準々決勝の浦和実（埼玉）戦では7回から登板するも、延長タイブレークの10回に一挙8失点（自責点5）。悔しいマウンドも経験している。

迎えた今夏の福島大会でもエースナンバーを付けると、準々決勝の日大東北戦で2失点完投、決勝の会津北嶺との試合でも3失点完投。25回2/3を投げて与四死球4という制球力を武器に、チームを甲子園出場へと導いた。

今夏の甲子園でも、抜群の制球力で相手打線を翻弄できるだろうか。聖光学院は第1試合で、山梨学院（山梨）と激突する。

竹内啓汰（聖光学院）

聖光学院（福島）の竹内啓汰は、今春の選抜でも4番に座った好打者だ。

選抜では全3試合に出場し、打率.308（13打数4安打）、3打点をマークし、三振数は0だった。

今夏の福島大会では、全5試合で「4番・中堅」でスタメン出場。打率.500（20打数10安打）、6打点の活躍を見せた。また、全5試合に出場しながら三振数0と、コンタクト能力の高さも際立つ。

主軸として、チームを上位進出に導く打撃に期待したい。

