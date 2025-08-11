12星座×タロット占い「山羊座（やぎ座）」2025年8月11日（月・祝）～8月17日（日）のあなたの運勢は？ 総合運・開運メッセージ

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2025年8月11日（月・祝）～8月17日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「山羊座（やぎ座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・石川白藍（いしかわ・はくらん）さん）冷静さが、鋭利すぎる刃へと変わりつつある。他者との距離感を誤れば、孤独は深まる。論理を振りかざす前に、誰もが完全ではないと、ぬくもりを思い出すこと。真実は言葉だけでなく、態度に宿る。■監修者プロフィール：石川白藍（いしかわ・はくらん）天の後押しがあって、2018年、2019年のスキルシェアサイト「ココナラ」にて、高いリピート率で2万以上あるサービスのなかでランキング1位となる。第六感の精度・占いの技術だけではなく、SNSマーケティング、子どもたちに生き方を教える塾の経営、コミュニティ運営、資産の作り方、行動心理学の知識など、幅広く培った経験を活かして、抽象的なメッセージだけでなく具体的な指針を伝えることができる。