「外食を控えたり大きな買い物は我慢したり、頑張って節約しているのになぜかお金が貯まらない……」そんな悩みを抱えていませんか。

もしかしたらお金が貯まらない原因は日々の小さな行動にあるかもしれません。お金が貯まる人と貯まらない人にはちょっとした行動の違いがあるんです。

All About 貯蓄ガイドの西山美紀さんによる、「明日からマネできるお金持ちの行動」をチェックしてみましょう。

◆お金が貯まる人と、そうでない人の差は？

最近の日本では、ゲリラ豪雨など突然の大雨に遭うことも増えました。天気予報を見ていたとしても、外出先で思わぬ雨に降られてしまうこともあるでしょう。

ここで、面白い調査データをお伝えします。

All About編集部が「ビニール傘の購入」に関するアンケート調査を実施したところ、500人分の回答が集まりました。その中の「1年間でビニール傘を何本買いましたか？」という質問の答えを、年間の貯蓄額別に見てみましょう。

・年間貯蓄額30万円未満……0本は約47％、1本以上は約53％

・年間貯蓄額100万円以上……0本は約67％、1本以上は約33％

「年間貯蓄額30万円未満」の人の半数以上が、ビニール傘を購入していました。一方で、「年間貯蓄額100万円以上」と、しっかりお金を貯めている人のうち、60％以上はビニール傘を1本も購入していません。つまり、お金持ちは、ビニール傘を買っていないことがわかります。

◆ついつい買ってしまったビニール傘、年間の支出は……？

では、例えば雨が降るたびに、600円のビニール傘を買っているとどうなるでしょうか。

10回買えば6000円、20回買えば1万2000円です。

1本あたりは高くないと思っても、積もり積もれば大きな金額ですし、ビニール傘は「自分の物」という意識が薄れ、すぐどこかに忘れてきてしまいがちです。忘れた頃にまた雨に降られて、再びビニール傘を買ってしまう……こんなことを繰り返していないでしょうか。

◆明日からマネできる「お金持ちの行動」とは

では、お金持ちはどんな行動をしているのでしょうか。

実はお金持ちには、天気予報を確認してから出かけるだけではなく、突然の雨に備えて「折り畳み傘」を持ち歩いている人が多いのです。急な雨に降られてもすぐに傘を差すことができ、洋服やバッグ、靴を傷めません。それにビニール傘という“余計な支出”がありませんし、環境にも優しいですね。

最近は、コンパクトで軽い折り畳み傘も増えています。「晴雨兼用」を選べば、紫外線が気になる時期の外出にも使えますね。ぜひ、持ち歩いてみましょう。

お金持ちのマネできる行動、ぜひ明日から実践してみてください。

マンガ：金子べら（@bera_kaneko）

アドバイス：西山美紀（ファイナンシャルプランナー、All About 貯蓄ガイド）

文＝All About 編集部