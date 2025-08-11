Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架「ベイマックスのハッピーライド」に「乗っているときも、並んでいるときも楽しめるという！」TDR夏のスペシャルイベントのテーマソングをメンバーで語り合う

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。
8月4日（月）の放送では、東京ディズニーリゾート®夏のスペシャルイベント「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」のために書き下ろしたテーマソングで新曲の『Carrying Happiness』にまつわる授業（放送）をお届けしました。
――新曲「Carrying Happiness」の感想メッセージを紹介！
大森：今夜の授業は、先月7月19日に配信リリースされた僕たちの新曲「Carrying Happiness」の授業でございます！
若井：この曲は、現在、東京ディズニーリゾート®で開催中のスペシャルイベント「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort®」のために書き下ろしたテーマソングとなっていて。
大森：若井ハピネス？
若井：あっ、どうも！ 若井ハピネスですっ！ ハピネスっ！ ……テーマソングとなっていて！
藤澤：東京ディズニーリゾート®のパーク内でも特別なコラボレーションを実施しています！
大森：実際に東京ディズニーリゾート®に行った生徒や、楽曲を聴いてくれた生徒からも感想が届いているので、メッセージを読みつつこの楽曲についてお話していきましょう！
＜リスナーからのメッセージ＞
もっくん（大森）、りょうちゃん（藤澤）、ひろぱ（若井）、こんばんは！ 5年生のツビー（※ラジオネーム）です。先日、お母さんとディズニーランドにいき、最初に一番乗りたかったベイマックスのハッピーライドに乗りました。「Carrying Happiness」がかかっているときに乗りたいけど、他にも6曲もあるし聴けるかな？ と思っていたところ、なんと「Carrying Happiness」で、嬉しすぎてすごく Happyな時間でした。（11歳）
＜ミセスからのメッセージ＞
全員：ありがとう～！
大森：よかったね！ そう、あれ（流れる曲は）ランダムだからね！
若井：嬉しいな～！
大森：32歳・藤澤涼架は「ベイマックスのハッピーライド」に……。
藤澤：「フジー」です！
大森：「ベイマックスのハッピーライド」乗りました？
フジー：こちら……。
大森：はい。
フジー：……乗・り・ま・ち・たっ……！
大森：ゆっくり噛んだ（笑）。
若井：ゆっくり噛むことあるんだ（笑）。
藤澤：いやー、これは幸せですよ！ で、「ツビー」も言ってくれてたけど、6曲あるじゃないですか。だから、並んでいるときも一緒に楽しめるという！
大森：そうそう！ ハッピーライドの醍醐味ですから！ りょうちゃん、どうですか？
藤澤：「Carrying Happiness」、なんと公式さんで振り付けを（つけてくれました）！ これ、楽しいですね！ 乗っているときも楽しめるし、並んでいるときも振り付けで楽しめるというね！ みんなで盛り上がりましょう！
7月2日から9月15日まで開催する夏のスペシャルイベント「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」✨
7月2日から9月15日まで開催する夏のスペシャルイベント「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」✨

Mrs. GREEN APPLEが手掛けるスペシャルイベントのテーマソング「Carrying Happiness」のリズムに合わせ、東京ディズニーリゾートでみんな一緒に楽しもう🎉#サマークールオフ
若井：僕たちの振り付けダンス動画もありますからね！
@mga_band_official 𝄞 ₊˚ ‧ ♪ ࿐ ₊ ˚ ⊹ 𝗖𝗮𝗿𝗿𝘆𝗶𝗻𝗴 𝗛𝗮𝗽𝗽𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀 𝗟𝗲𝘁'𝘀 𝗗𝗮𝗻𝗰𝗲☀️🎶 ⋆˙⟡ ▶︎•၊၊||၊|။|||| |⋆˙⟡ #MrsGREENAPPLE #CarryingHappiness #東京ディズニーランド #サマークールオフ ♬ Carrying Happiness - Tokyo Disney Resort Version - Mrs. GREEN APPLE
大森：これはりょうちゃん、どうですか！
藤澤：だから……これね！ 幸せな気持ちになりますよね！
大森：「ツビー」ありがとうね！
藤澤：「ツビー」！ ありがとう！
番組では他にも、「キリン 午後の紅茶」のCM「夏の影」編のために書き下ろされた新曲「夏の影」などについて語る場面もありました。
