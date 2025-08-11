LiSA「今回は本当に壮大なお話なので、1回お家に帰って、そうしたらもう1回映画が観たいってなると思う」大ヒット公開中の映画『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』を語る

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55）。今回の放送は、パーソナリティ・こもり校長（小森隼／GENERATIONS from EXILE TRIBE）と、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）に加えて、ゲストに歌手のLiSA先生が登場！ 現在大ヒット公開中の映画『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』でAimer先生の「太陽が昇らない世界」と共に、LiSA先生の新曲「残酷な夜に輝け」がダブル主題歌に起用。楽曲も話題になっています。

この記事では、リスナーから届いたメッセージを紹介したパートをお届けします。

＜リスナーからのメッセージ＞

LiSA先生、24枚目のシングル『残酷な夜に輝け』発売おめでとうございます！ 劇場版『鬼滅の刃』観ました！ 映画で初めて曲を聴いて、その後、帰ってからまた聴き直しました。この曲自体が物語のようだと思い、引き込まれました。LiSAちゃんだからこそ、梶浦さんがこの曲を託したんじゃないかなと思いました。今度は曲を聴き込んでから、また映画を観に行こうと思います！（東京都 16歳）

LiSA先生：そうなんですよ〜。もう何往復もしたいんですよ〜。

こもり校長：（映画は）まだ上映されたばかりなんで、どこで何がかかるとか、どういう展開があるとか全く言えないんですけど、この曲がかかったときの衝撃たるやっていうのは多分すごいことだと思うんですよ。

アンジー教頭：ヤバいと思う！ そして、映画が終わった後に絶対にもう一度観たくなるよね！

こもり校長：そうだね。

LiSA先生：今回は本当に壮大なお話ですから、物語を観て、1回お家に帰って（この曲を）聴いて、そしたらもう1回映画が観たいってなると思う。

アンジー教頭：何度も（劇場とお家を）往復してもらおう（笑）。

こもり校長：それがいいよ。だから、もう一回映画を観に行ったら、どんな感じだったか教えて！

アンジー教頭：お願いします！

番組では他にも、“L”iSA先生が生徒（リスナー）の声を“L”ISTENする「LL逆電」を実施。LiSA先生に嬉しい報告をする生徒とのトークや、悩みを抱えている生徒の相談に答える場面もありました。

