大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今年のトレード市場で積極補強に動くのではと各所で予想されていた。いざ蓋を開けると、当初予想されていたような動きは見せなかったが、ブランドン・ゴームズGMにとっては想定内なのかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

同メディアは「ドジャースは他チームがこの夏に大型補強を行っているにもかかわらず、ロースターに自信を保っている。首位を争うサンディエゴ・パドレスはメイソン・ミラー投手を獲得したことでブルペンが球界屈指のレベルになったが、ドジャースはスター選手たちが終盤に完全復活することを期待しているようだ」と指摘。

続けて、「多くのチームがレベルアップしたが、我々はこのチームに非常に満足している。今季が始まる前から、現在のロースターはこれまでで最も才能豊かな選手たちで構成されていると感じていた。先発陣の何人かが復帰し、さらに他のピースも加わり、選手たちはそれぞれのポテンシャルを発揮してプレーを続けている。本当に強いチームであることに変わりはないと感じているし、我々の抱負については年初と何ら変わりはない」というゴームズGMのコメントを伝えている。

近年と比較すると静かなトレード期間となったドジャースだが、ゴームズGMは新戦力の補強以上に、現有戦力がしっかり実力を発揮する方が結果につながると考えているようだ。

【関連記事】

【了】