今日の運勢★8月12日（火）12星座占いランキング第1位は牡羊座（おひつじ座）！

2025年8月12日（火）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）8月12日（火）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の橘 冬花（たちばな・ふゆか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡羊座（おひつじ座）！ あなたの星座は何位……？静かに、しかし確実に今の状況から前に進み始めています。たとえ今が不安定でも少しずつ希望に向かって舵を切っていけば、希望が見えてきます。あなたの心には何かを乗り越えようとしていく強さがあります。過去を完全に手放す必要はありませんが、それにとらわれず、より穏やかで安定した未来を信じて進んでいけるでしょう。これまでにたくさんの努力や経験を積み重ねてきたあなたが、今まさにゴールの手前に立っている状態です。少し疲れや不安があっても、もうすぐ状況は動き出します。守りに入ってしまう気持ちもあるかもしれませんが、あなたのなかにはすでに乗り越える力があります。自分を信じてあと一歩踏み出すことで視界が開け、新しい景色が見えてくるでしょう。手にしているものをしっかり守ろうとしている状態かもしれません。それは人間関係や立場、お金、感情など。大切だからこそ失いたくないという思いが強いのでしょう。ただし、守ることに集中しすぎて、新しい流れを受け入れづらくなっている可能性もあります。少しずつ心をゆるめて、柔軟さを意識すると、さらに豊かな状況へと進んでいけるでしょう。小さくても確かなやる気や「やってみたい」という気持ちが芽生えつつあります。それはまだ経験の少ないことかもしれませんが、その純粋な情熱こそが、これからの可能性を大きく広げてくれます。怖がらずに、まずは一歩踏み出すことが大切です。周囲から応援してもらえ、チャンスも得やすいときなので、行動を起こすにはぴったりのタイミングです。自分の思いや理想を現実に変えていく強さを持っており、周囲からも自然と頼られる存在になっています。迷いがあっても、自分のなかにある情熱や目標を信じて動くことで、状況は前向きに展開していくでしょう。堂々とした立ち居振る舞いが、信頼と成果を引き寄せます。あなたの言葉や姿が、人の心を動かす力になります。誰かとの関係や自分の気持ちに対して、どこか確信が持てなかったり、選ぶことにためらいを感じたりしているかもしれません。また、相手との価値観の違いやタイミングのズレが、不安や誤解を生みやすいときでもあります。しかしこれは、心の奥にある“本当の願い”に気づくチャンスです。焦らず、自分の気持ちを丁寧に見つめ直すことが、進展への第一歩になります。やりたい気持ちはあるのに自信が持てず、どう動けばいいか分からなくて立ち止まっている状態かもしれません。また、選択肢があるのに決断できずに機会を見送ってしまっている可能性もあります。今は少し不安でも、行動を起こすことで道は開けていきます。完璧な準備よりも、“まずやってみる”勇気が流れを変える鍵になります。自分の内面にこもりすぎたり、孤独感を抱えたりしているかもしれません。また、誰かとの距離が広がったように感じ、心を閉ざしてしまっている可能性もあります。しかしそれは、少し疲れているだけか、慎重になりすぎているだけ。完璧に分かろうとしなくても大丈夫です。外に目を向け、小さな交流や会話を大切にすることで、心の灯りが少しずつ戻ってきます。穏やかで幸せな時間を過ごせる流れが来ています。気の合う人との会話や、ちょっとした交流のなかに、思いがけないうれしい展開が生まれる可能性もありそうです。恋愛面では、友達のような関係から自然に距離が縮まるかも。グループで過ごす時間が進展のきっかけになることもあります。今は気軽な楽しさや心のゆとりが、いい流れを呼び込んでくれます。自分の思いがうまく伝わってないかもしれません。強引さが出たり、自分の理想に固執しすぎたりしてしまうことで、周囲との温度差が生まれやすい時期です。また、自信があるように見えて、内面では不安を抱えてしまうこともありそうです。進展を望むなら、力で押すよりも、相手のペースや気持ちに寄り添うやわらかさが大切です。信頼は丁寧な関わりのなかで築かれていきます。あたたかい感情が自然と湧き上がってくる時期です。それは恋愛に限らず、人とのつながりや自分自身への思いやりにも通じています。心を開いて素直な気持ちを伝えることで、新しい関係が始まったり、すでにある絆が深まったりするタイミングです。愛や喜びを受け取る準備ができているあなたに、やさしい流れがやってきています。これまで自分を縛っていた不安や迷い、制限から少しずつ抜け出し、視野が広がっていくタイミングが訪れています。「自分にはできない」と思い込んでいたことも、客観的に見れば、すでに十分な実力が備わっていたと気づけるときです。小さな一歩でいいので、自分を信じて動き出すことが、現状を大きく変える力になります。明るい未来が、もう目の前にあります。心のなかにやさしい気持ちや素直に話したい気持ちがあっても、それをどう表現すればいいか分からず、戸惑いや恐れが先に立っている状態かもしれません。また、感情に流されすぎて誤解を生んだり、相手の反応を気にしすぎて本音を抑えてしまったりすることもあるかもしれません。焦らなくて大丈夫です。まずは自分の気持ちをやさしく受け止めることが、素直な関わりへとつながっていきます。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボールヒーリングのヒーラーとしても活躍中。