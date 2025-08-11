【結果速報】高川学園、山口県勢3年ぶりの初戦突破！　未来富山との打撃戦…

夏の甲子園 高校野球 最新情報（最新ニュース）

第107回全国高等学校野球選手権大会は11日、阪神甲子園球場で大会6日目を迎え、第3試合で高川学園（山口）と未来富山（富山）が対戦。4年ぶり3回目の出場となった高川学園が8-5で勝利し、3回戦進出を決めた。

初回に未来富山の3番・中込大、2回には高川学園の4番・遠矢文太にホームランが飛び出すなど、試合序盤は両チームが点を取り合う打撃戦の様相に。

大きく試合が動いたのは、3-3の同点で迎えた4回。高川学園が2死満塁のチャンスを作ると、遠矢が走者一掃のタイムリーツーベースを放ち、3点を勝ち越した。

未来富山は5回に1点を返したが、6回には再び遠矢のタイムリーヒットなどで高川学園が点差を広げた。

6回からは両チーム共に継投に入ると、高川学園の2番手投手、松本連太郎が未来富山打線の猛攻を1失点で振り切り、高川学園が8-5で逃げ切った。

高川学園は、4番・遠矢がホームランを含む3安打5打点の活躍で打線を牽引。チームを勝利に導いた。

勝利した高川学園の次戦は、大会11日目・第1試合。この後行われる第4試合の豊橋中央（愛知）対日大三（西東京）の勝者と対戦する。

【了】