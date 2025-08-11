大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、球界トップクラスの戦力を擁している。その影響もあり戦力の出入りは激しいが、昨季までチームに在籍していたジョー・ケリー投手は今季中の復帰を画策しているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

2019年～2021年、2023年途中～2024年にかけドジャースでプレーしているケリーは、昨季までに通算485登板を記録しているリリーフ右腕。昨オフにドジャースをFAとなったが、同年に右肩故障で苦しんだこともあってか、現在まで所属先は決まっていない。

同メディアによると、ケリーは先日出演したポッドキャスト番組の中で「一人で、友達や仲間とプレーしてきたんだ。まだあと2回くらいは彼らに投げないといけない。前回の時はちょっと調子が悪かったからね」と現状について言及。

これを受けた司会者が「ドジャースで投手を務める予定なのか」と質問したところ、ケリーは「ああ、それが究極のプランだ」と断言。続けて、「昨日の最後のブルペン投球は素晴らしかった。ようやく変化球が戻ってきた。いい回転がかかっている。球の軌道や回転は当初は理想としていたところまでには至っていなかったが、今は理想通りになってきている。あとは回数を重ねるだけだ。投げれば投げるほど肩が感覚を覚えてくれるし、体がどうしたらいいか分かってくるんだ」と自信を口にしたという。

