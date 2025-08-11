「モッタイナイ」から「もっといい」へ よりよい未来を創る｜TOYOTA UPCYCLE第二弾スタート｜

トヨタ自動車とライフスタイル提案商社の豊島、アパレル企業のアーバンリサーチの３社連携プロジェクトが、2024年9月にスタートしたTOYOTA UPCYCLE。アップサイクルとは、モノづくりの過程で発生する、本来捨てられるはずの廃棄物に、デザインやアイデアといった新たな付加価値を持たせることで、まったく新しい製品にアップグレードして生まれ変わらせること。

プロジェクトの1年間の取り組みと新製品の発表会が、アーバン・ファミマ!!虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー店 アーバンリサーチエリアで催された。

廃棄物に新たな価値を

「エシカル（倫理的）な変容」を世の中に起こしたいという思いから始まったこのプロジェクト。自動車とアパレル、双方の業界に共通する課題が、生産過程で発生する廃棄物をいかに減らすか。リユースやリサイクルできないものは焼却または埋め立て処分しているのが現状だが、アップサイクルによって廃棄率を低く抑えることで環境負荷を減らし、もっといいモノ、価値あるモノへと生まれ変わることを広く多くの人に知ってもらうのが狙い。

トヨタ自動車 新事業企画部 事業開発室 主幹の中村慶至氏は1年間のプロジェクトに歩みについて「豊島さんのモノづくりの統括力、アーバンリサーチさんの素晴らしいデザイン力といった、3社がお互いの強みを掛け合わせながら『廃棄物がこんなに素敵なものに生まれ変わるんだ』という驚き、ビフォー／アフターのギャップの大きさを多くの人にお届けすることを目指して取り組んできました」と振り返った。

「完成品になる前がどういうものだったかは、弊社のホームページhttps://global.toyota/newbiz/toyotaupcycle/を見ていただきたいのですが、例えばレザーならバラバラのゴミにしか見えない状態で、シーベルトの切れ端やナイロン基布の切れ端も同じです。それらが価値ある商品へと生まれ変わることは相当インパクトが大きく、一般消費者にも分かりやすいアップサイクルの事例として訴求効果が期待できます。我々３社だけにとどまらず、こうした取り組みに共感していただける企業が増えて、自動車やアパレル業界内のみならず異業種への協業や連携の広がりを強く進めていきたいです」と、中村氏はプロジェクトの中長期的な展望を語った。

モノづくりを担当した豊島の担当者によると、トヨタから提供される廃棄材はサイズが決まっていたり、加工が難しかったりする部分があり、それらを製造段階で調整したり、染色するのに思った通りの色が出なかったりしたのが苦労したとのこと。今回発表されたアイテムでは特にエアバッグの基布を使ったジャケットとコートの染色が難しく、何度もやり直して納得できる色味に仕上げたという。

プロジェクトにおける3社の役割は、トヨタ／レクサス車の製造過程で発生した、リユース・リサイクルが難しい廃棄材などを使い、アーバンリサーチがデザインを担当し、生産ノウハウを持つ豊島がモノづくりを行う。なお、アイテムを展示する什器には循環型社会の実現を目指すアーバンリサーチのブランド「commpost（コンポスト）」を採用。同社の廃棄衣料品をアップサイクルして作られたシートを活用し、素材に紙管や強化ダンボールなどの環境に配慮したものを使用することで、サステナブルなモノづくりを体現する。工具不要で簡単に組み立てと解体ができ、繰り返しての使用も可能な地球に優しい什器だ。

今回お披露目された新作は以下の3アイテム

AIRBAG EX WEATHER JACKET

価格：5万7200円

カラー：L.KHK／BLACK

サイズ：M／L

エアバッグにも使われている丈夫なナイロン基布を染め直してミリタリーデザインに落とし込んだ。収納型フードの脇下には体温調節がしやすいようにベンチレーションが備わり、フロントのジッパーを閉めた状態でも使える大きな内ポケットが左右に付いている。

AIRBAG FIELD OVER COAT

価格：5万5000円

カラー：L.KHK／BLACK

サイズ：M／L

エアバッグにも使われているナイロン基布を染め直し、タフネスなミリタリーデザインで仕上げた。デザインはモッズコートをベースにディテールを極力削ぎ落とし、ミニマルかつスポーティな印象に。フィッシュテイルと呼ばれる裾に縫い込まれたドローコード（絞り紐）を股下にくぐらせて前裾と結ぶことで、裾の捲れやずり上がりを防げる。着丈をハーフ丈にして、ポンチョのようなテントラインにしている。

TOYOTA×URパックTEEセット

価格：9900円

サイズ：M／L

環境や人に配慮したオーガニックコットンＴシャツを、レクサス車に使われる上質なシートレザーの端材で作ったパックに包み込んだ。パックはタブレットケースとしても使える。

TOYOTA×UR眼鏡ケース

価格：4400円

カラー：BEIGE／WINE

サイズ：Ｆ

レクサスの上質なシートレザーの端材をアップサイクルして作った薄型でコンパクトなグラスケース。取り外し可能なストラップがスタイリングのアクセントになっている。

今回紹介した新作を含めたトヨタアップサイクル製品はアーバン・ファミマ!!虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー店 アーバンリサーチエリアのほか、オンラインストア、大阪・関西万博会場内のアーバンリサーチエキスポ2025ストア、大阪・北加賀屋の「スマセル サステナブル コミューン」などで販売中。

＜文＝湯目由明＞

■問い合わせ先

トヨタアップサイクル

https://global.toyota/newbiz/toyotaupcycle/

アーバンリサーチ

https://media.urban-research.jp/news/684909/