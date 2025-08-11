山梨銘醸・七賢より、熟成のスパークリング日本酒が登場

山梨・白州の老舗酒蔵として知られる山梨銘醸・七賢（創業1750年）が、2025年8月20日に熟成酒のシリーズ「EXPRESSION」より最新作「EXPRESSION 2012」をリリースすることを発表した。本作では19世紀フランスの画家ジャン＝フランソワ・ミレーの名画《落ち穂拾い、夏》をラベルに冠し、人と自然の共生を静かに見つめる三部作の第二作として発売される。

【画像】醸造家の”表現”を形にした熟成酒の限定シリーズ、七賢「EXPRESSION」（写真17点）

「EXPRESSION」は、七賢に代々受け継がれてきた貴重な古酒を基盤にしながら、長い期間蓄積された純米大吟醸古酒を用いることにより、唯一無二の奥行きと深みを実現している熟成種のシリーズ。通常の流通酒では味わうことのできない、長期熟成ならではの複雑で奥深い味わいがポイントとなっている。

また、ラベルに起用されている《落ち穂拾い、夏》は、収穫後の畑で麦を拾う女性たちを描いた作品であり、貧しい人々への配慮という古くからの習慣に感銘を受けたミレーが制作したものである。自然の恵みと人々の尊厳ある営みを描いた本作は、自然と共に生きる哲学と響き合っているのである。そして今回、この絵をラベルに採用することで、アートと酒の新たな関係を提示している。

七賢 「EXPRESSION 2012」

数量限定販売：2,000本

発売日：2025年8月20日

ヴィンテージ：2012年

アルコール度：12％

容量/価格：720ml /22,000円（税込）

生産数：2000本限定での生産

ラベル：《落ち穂拾い、夏》ジャン＝フランソワ・ミレー（1853年）

販売店：七賢直営売店（酒処大中屋）、公式オンラインショップの他、百貨店、専門店等

ヴィンテージ2012の味わい：「EXPRESSION 2012」は、2012年に仕込まれ十余年にわたり低温熟成した酒を再発酵させた特別なスパークリング日本酒。2012年に醸造された純米大吟醸の古酒を貴醸酒として使用しフレッシュで丸みのあるスタイルに仕上げ、青リンゴやマスカット、新鮮なハーブを思わせる香りが広がるのが特徴のひとつである。繊細な舌触りとともに、しっかりとした後味、複雑で重層的なフィニッシュが印象的だ。また、生き生きとした爽快感ももち合わせており、夏らしい清涼感のある味わいだ。