セルティックに所属する日本代表MF旗手怜央に高評価が与えられている。

スコティッシュ・プレミアシップ（スコットランド1部）第2節が10日に行われ、セルティックはアバディーンと対戦。27分にベンジャミン・ニグレンが先制点を挙げると、66分には旗手がクロスバーを叩きながらゴール右上に叩き込むシュートを決め、2－0で勝利して開幕2連勝を飾っている。

試合後、選手採点を発表したスコットランド紙『ザ・スコッツマン』は今季初ゴールとなるゴールを挙げ、78分までプレーして勝利に大きく貢献を果たした旗手にチーム最高タイとなる「8」点をつけた。

寸評では「66分にバーに当たりながら決めた美しいカーブシュートを決める前から良いプレーをしていた。実力を見せつけた。イエローカードを受けてからまもなく77分に交代となった」と賛辞が送られている。

一方、フル出場した前田大然には「5」点がつけられ、「この日本人選手はフラストレーションのたまる一日だった。（相手DFアレクサンダー・）イェンセンからはほとんどチャンスがもらえず、ゴールに迫った唯一のチャンスではつまずいてしまった。（相手GKディミタール・）ミトフに見事なセーブを強いることはできた」と評されている。

また、今夏の移籍市場で川崎フロンターレから加入したFW山田新はベンチスタートとなると、67分から途中出場して公式戦でのセルティックデビューを果たしたが、評価はつけられず。同じくアルビレックス新潟から加入したDF稲村隼翔はベンチ外だった。

【ハイライト動画】アバディーンvsセルティック