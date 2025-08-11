今週の12星座占い「水瓶座（みずがめ座）」全体運・開運アドバイス【2025年8月11日（月・祝）～8月17日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年8月11日（月・祝）～8月17日（日）「水瓶座（みずがめ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、遊びや趣味が充実するようです。この夏体験したかったことがあれば、叶うタイミングでもあります。いろいろな出来事から学べるものがあり、自分らしさも再確認できることでしょう。恋愛は、ふと相手の顔が浮かんだタイミングで連絡するなど、直感的に行動するほうがうまくいきそう。相手もあなたのことを思っているようです。休みの日は、普段掃除が行き届かない場所を片付けるのもアリ。不要なものを手放すと、部屋の空気もスッキリしてくるようです。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。