今週の12星座占い「射手座（いて座）」全体運・開運アドバイス【2025年8月11日（月・祝）～8月17日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年8月11日（月・祝）～8月17日（日）「射手座（いて座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、身の回りの整理をすると良い流れに乗れそう。家族のサポートをするのも良いでしょう。明るくテキパキ行動していれば、妙な噂などを聞いても感情的にならないようです。恋愛は、新たに気になる人ができるかも。不思議な魅力がある人で、話を聞いていると、あっという間に感じることでしょう。いつの間にか夢中になってしまうかもしれません。もしうまくいかないことがあっても、落ち込まないようにしましょう。時間が解決してくれることもあるようです。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。