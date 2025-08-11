「56本ペースだ！」大谷翔平、第41号先頭打者ホームラン！　2試合連続弾に…

大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は10日（日本時間11日）、本拠地トロント・ブルージェイズ戦に「1番・指名打者（DH）」でスタメン出場。初回には今季のメジャー最多となる11本目の先頭打者本塁打を放ち、ナ・リーグトップタイの41本目の本塁打となった。米メディア『ドジャーブルー』のマシュー・モレノ記者が言及した。

ドジャースはこの日、初回にタイラー・グラスノー投手が1点を失う。しかし、直後に大谷がエリック・ラウアー投手の4球目を捉え、右翼スタンドへ今季第41号となる先頭打者本塁打で同点に追いつくと、フレディ・フリーマン内野手からも第14号ソロ本塁打が飛び出して逆転に成功した。







大谷は41本目の本塁打を放ったことで、ナ・リーグ本塁打王争いでフィラデルフィア・フィリーズのカイル・シュワーバー外野手に並び、トップタイとなった。なお、ドジャースはブルペン陣が踏ん張れずにブルージェイズに逆転負けを喫した。



好調を維持する大谷についてモレノ氏は「彼は今季56本ペースで、これはキャリアハイとなる。これまでのシーズン最多は、昨季の54本の本塁打を記録し、MLB史上初の50-50シーズンを達成した時のものだ」と言及した。









【動画】大谷翔平、2試合連続の第41号ソロホームランがこれだ！

『MLB』の公式Xより













No. 41!



Shohei Ohtani blasts a leadoff homer 💥

— MLB (@MLB)【関連記事】【了】