今週の12星座占い「蠍座（さそり座）」全体運・開運アドバイス【2025年8月11日（月・祝）～8月17日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年8月11日（月・祝）～8月17日（日）「蠍座（さそり座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、周りに合わせて行動することが増え、自分のペースが乱れてしまいそう。ちょっぴりイラッとしてしまいそうなので、リフレッシュできるものをたくさん用意しておくと良いでしょう。疲れたら昼寝をするのもアリ。恋愛は、相手の優しさに触れてほっとできるようです。2人でいろいろな話をすると良いでしょう。中途半端な関係の人とは、接し方を変えるなど少しずつ距離を取ると良いかも。無駄に感じる付き合いが減ればスッキリできそう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。