北海道の東部、根室管内の中央部に位置する別海町(べつかいちょう)は、東京都23区の2倍以上の面積を持つ自然にあふれたまち。

東はオホーツク海に面し、北海道らしい大平原が広がる牧歌的な風景が見られる一方、東部には多くの観光客で賑わう日本最大の砂嘴(さし)である野付半島、南部には風蓮湖があり、3市町にまたがって野付風蓮道立自然公園を形成するなど、さまざまな景観を有しています。

今回紹介するのは、国道244号沿い、別海町尾岱沼(おだいとう)の中心から約3kmの位置にある「道の駅おだいとう」。ソフトクリームや期間限定メニューなど、まちの味覚を存分に楽しめるスポットです。

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が、気になった観光スポットとふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は、別海町の観光スポット「道の駅おだいとう」の詳細、返礼品などについて、詳しく調べてみました!

アイスマン福留さんが初監修したソフトクリームも! 「道の駅おだいとう」について

道の駅おだいとう

・野付郡別海町尾岱沼5-27(国道244号沿い)

・アクセス：【バス】標津バスターミナルから約30分

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

冬から春にかけて数百羽の白鳥が飛来する「白鳥台」に隣接する「道の駅おだいとう」。

敷地内には北方領土返還を願い建設された「叫びの像」「別海北方展望塔」があります。野付半島から国後島(くなしりとう)までの距離は16kmで、この距離にちなみ、「四島」に見立てた四本の柱と、「叫びの像」の間は16mとなっているのだとか。

展望塔2階は展示室となっており、北方領土の歴史や返還に向けた過去からの取り組みなどを、映像・パネルで見ることができます。3階には、北方領土の自然・暮らしのパネルが展示され、設置されている望遠鏡で野付半島、国後島を眺められます。

また、日本で唯一製造されているべつかい乳業興社の三角パック牛乳などの乳製品、アイスクリーム、ホタテやいくらなどの海産物、スイーツなど、別海町のふるさと納税返礼品として取り扱っている特産品の一部を購入することができます。

展望塔1階のレストランでは、地元野付産のぷりぷりとした「ジャンボホタテ」などを使用した料理を楽しめるほか、アイスクリーム評論家アイスマン福留さんが監修したソフトクリームを味わえるのも魅力です。

また、期間限定で北海道のスープカレー屋さん「らっきょ」監修のホタテのスープカレーが登場! 「らっきょ」のスープと北海道野付産のジャンボホタテがコラボした、本スポットでしか味わえないメニューで、北海道の形をしたライスに、北方四島を表現したポテトフライが4つ、別海町の位置に「別海なう! 」フラッグがあり、見て楽しい、食べておいしい逸品です。

自治体からのメッセージ

別海町は北海道の東部に位置し、東京23区の2倍以上にもなる広大な面積と、ラムサール条約湿地に登録されている野付風蓮道立自然公園など豊かな自然環境を有する、酪農と漁業のまちです。豊かな自然やグルメに出逢えるまち「別海町」へ、ぜひお越しください。

別海町のふるさと納税返礼品について

北海道野付産のホタテ、北海道産の鮭いくら醤油漬けを紹介します。どちらもふるさと納税ポータルサイトで上位を獲得し、別海町の中でも人気の返礼品なのだそう。

北海道野付産 冷凍ホタテ貝柱 ジャンボホタテ500g

・提供事業者：野付漁業協同組合

・北海道野付郡別海町尾岱沼港町179-2

・内容量：500g

・寄附金額：1万8,000円

※浜値の変動などにより、寄附金額が変更となる場合があります。

旨みの素になるグリコーゲンがたっぷりつまった、肉厚で濃厚な味わいの野付沖天然ホタテです。熟練の職人たちにより殻が剥かれ、おいしさや鮮度をギュッと閉じ込めるため急速冷凍。刺身やフライなど幅広い料理で味わえるのも特徴です。

北海道産 鮭いくら 醤油漬け 500g

・提供事業者：株式会社マルヒロ津田商店

・北海道野付郡別海町尾岱沼潮見町63番地

・内容量：500g(250g×2パック)

・寄附金額：2万3,000円

厳選した旬の北海道産天然秋鮭の卵を丁寧にほぐし、特製醤油だれで丹念に漬け込んだ「鮭いくら醤油漬け」です。素材の味を活かした、産地ならではの“本場の味”を堪能できます。

今回は北海道別海町の観光スポット「道の駅おだいとう」と、人気の返礼品を紹介しました。野付半島の豊かな自然や国後島を一望できる「道の駅おだいとう」は、「べつかいの牛乳屋さん」を使用したさっぱりとしたミルク味のソフトクリームや期間限定のスープカレーなど、まちの味覚を堪能できる道の駅です。なお、取り扱う品物は、時期により異なるそうなので、公式サイトなどで確認してみてください!

ライター：マイナビふるさと納税担当者