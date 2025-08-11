大谷翔平 最新情報
ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は10日（日本時間11日）、ドジャー・スタジアムで行われたトロント・ブルージェイズ戦に「1番・DH」で出場。9回満塁の場面で迎えた打席では、ジョン・シュナイダー監督がスイング判定に不満気なジャスチャーを見せた。
両チーム共に点を取り合い、終盤を迎えたこの試合。9回、アーニー・クレメントに勝ち越しのホームランが飛び出し、1点リードの展開で26セーブを挙げていたクローザー、ジェフ・ホフマンがマウンドに。
しかし、連続四球で満塁とし、まさかの降板。メーソン・フルハーチが代わってマウンドに上がった。
初回に第41号先頭打者ホームラン、6回にもヒットで出塁していた大谷翔平を9回満塁の場面で迎える大ピンチ。
フルハーチが投じたインコース高めの球にハーフスイング気味となった大谷に、審判はノースイングの判定。
このジャッジにブルージェイズのシュナイダー監督が不服のジェスチャーを見せたが、その場は抑えて腰を下ろした。
この打席で大谷はフルハーチに9球を投げさせたが、空振り三振。続くムーキー・ベッツも抑え、無事に勝利を手にしたシュナイダー監督は笑顔を見せた。
この日の大谷は4打数2安打、1本塁打、1盗塁。ドジャースはブルージェイズに4－5で敗れた。
