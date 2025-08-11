今週の12星座占い「獅子座（しし座）」全体運・開運アドバイス【2025年8月11日（月・祝）～8月17日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年8月11日（月・祝）～8月17日（日）「獅子座（しし座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、たくさんの人たちに囲まれてにぎやかに過ごすことになりそうです。ただしテンションが上がりすぎると、お調子者になってしまいそうなので気をつけましょう。誰かのために頑張るようにすると◎ 恋愛は、思いを寄せるだけではなく、行動することが大事。一緒にいたい人とは、複雑に考えずに距離を縮められるようにしてみて。難しい話でも最後まで聞いてみると良いでしょう。実践できるものなら実際に自分でも取り組んでみて、腹落ちして理解できると◎■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。