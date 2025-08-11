大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は10日（日本時間11日）、ドジャー・スタジアムで行われたトロント・ブルージェイズ戦に「1番・DH」で出場。初回に2試合連続となる41号本塁打を放った。



ブルージェイズに1点を先制された初回の打席。先発投球エリック・ラウアーが投じた甘く入ったカットボールを捉え、右翼席へ第41号ホームランを放った。







前日には2試合ぶりにソロ本塁打を放ち、日本人選手史上初となる3年連続4度目の40号に到達していた大谷。



2試合連発でナショナル・リーグ本塁打数トップに立っていたフィラデルフィア・フィリーズのカイル・シュワーバーと並んだ。



2回の第2打席はリーグ最多15個目となる申告敬遠で出塁。4回の第3打席は見逃し三振に倒れた。



6回の第4打席はヒットで出塁すると、今季17個目の盗塁を記録。2死一、二塁から三盗も試みたが、こちらは失敗に終わった。



この日の大谷は4打数2安打、1本塁打、1盗塁。シーズン34度目のマルチ安打、8試合連続安打と8月に入り好調をキープしている。



ドジャースは同点の9回、アーニー・クレメントに勝ち越しのホームランを許し、ブルージェイズに4－5で敗れた。









