TBSできょう11日、バラエティ特番『30周年記念! さんま・玉緒のあんたの夢をかなえたろか夏休みSP』(18:30～21:00 ※一部地域は19:00～)が放送される。

Mrs. GREEN APPLEの藤澤涼架が北海道標茶町へ

これまでも“テレビの力で人々の夢を叶えたい!”というコンセプトのもと、毎年笑いと感動をお届けしてきた『夢スペシャル』。毎年恒例のお正月番組が30周年を迎え、今年は夏にも放送されることに。

■ミセス藤澤涼架から子供たちへサプライズも

今年のお正月SPにて、Mrs. GREEN APPLEが北海道・標茶町で夢を叶えた小学生4人組のその後に密着。休校以来離れ離れになり久しぶりに会うという4人の前に藤澤涼架が登場し、子供たちと感動の涙の再会を果たす。

自然あふれる釧路湿原で一緒にカヌーに乗り、バーベキューを楽しむ最高の夏休みを堪能。最後に藤澤から4人へサプライズが!

■初めてのお酒を大好きないとうあさこさんと飲みたい

20歳になったばかりの女子大生の「初めてのお酒をいとうあさこと飲みたい!」という夢を叶えるため、大学全面協力でサプライズを敢行。生まれて初めてのお酒のその味は…?

■キンタロー。のことが大好きな小学3年生が夢のコラボ

キンタロー。のことが大好きな小学3年生の娘とコラボしてほしい! と母親からの夢が当選。スタジオでさんまら出演者の前でコラボネタを披露する。

■大家族を支える母を喜ばせるために渡辺直美のもとへ

女手一つで8人の子どもを育ててくれている母を喜ばせたい! と応募した子供たちの願いを叶えるべく、母親が大好きだという渡辺直美のもとへ。その場所は･･･なんと、ニューヨーク。そんな大家族をNYで待つ渡辺は2階建てバスでお出迎えするなど、数々のサプライズを敢行。そしてラストは･･･夢のコラボダンスを、世界中の人々が行き交う「タイムズスクエア」で!?

■「こっちのけんとさんに感謝を伝えたい！」

中学生の頃、人間関係が上手くいかず引きこもっていた時に、こっちのけんとの楽曲「死ぬな！」を聴いて人生を変えることができた青森の女子高生。直接感謝の気持ちを伝えたいという彼女のもとへ、サプライズでこっちのけんとが駆けつける。

