クリスタル・パレスを率いるオリヴァー・グラスナー監督が、負傷交代した日本代表MF鎌田大地について話した。イギリスメディア『スカイスポーツ』が同監督のコメントを伝えている。

FAコミュニティ・シールド2025が10日に行われ、クリスタル・パレスとリヴァプールが対戦。鎌田はこの一戦に先発出場した。クリスタル・パレスが先制されて迎えた14分には、一時同点のPKにつながる正確なスルーパスをボックス内に送っていた鎌田だったが、その後ピッチに倒れ込み、右ヒザを気にしながら途中交代していた。

試合は2－2で90分間を終え、クリスタル・パレスがPK戦の末にコミュニティ・シールドを制覇。鎌田は試合後のセレモニーに姿を現し、チームメイトと共にタイトル獲得を喜んでいた。

グラスナー監督は、「チームにはとても満足している。タイトルを獲得したわけだからね」とコメント。「今日負傷した鎌田大地のように、誰かが休みを必要としているなら、さらに1人か2人の選手を獲得する必要があるかもしれない」と補強の必要性を述べた後に、「（プレミアリーグ開幕節の）チェルシー戦では、彼を欠くことになるかもしれない」と語った。

プレミアリーグ開幕節のチェルシー戦を17日に控えているクリスタル・パレス。鎌田の状態が心配されるところだ。

【動画】C・パレスがコミュニティ・シールド優勝! 歓喜のトロフィーリフト