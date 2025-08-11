元プロ野球選手の西岡剛氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で1日に公開された動画「野球界永遠のテーマ『高卒選手 育成の難しさ』について語り合う! スライダー&盗塁の極意もお見逃しなく!!」に出演。佐々木朗希について語った。

西岡剛氏 =BS10提供

「結局、結果論じゃないですか」

「佐々木朗希」というトークテーマをガチャガチャで出した西岡氏は、「僕、接点がないので、分からないですね」とポツリ。平井理央が「どう見ているかとかだと?」と聞くと、西岡氏は「メジャーリーグに行って、今はケガして、大変な思いもしてますけど、持ってる素質は、大谷選手に近い活躍、契約を勝ち取れる選手なんだろうなというふうに見てるので、応援しかしてません」と答えた。

また、西岡氏が「すごい素質」と改めて強調し、「プロに入ってきてからの、彼に対してのロッテの扱い方っていうのは、すごく大切に育てたんじゃないかなというふうに感じる」と話すと、真中満氏から「逆にどうですか? 大切にし過ぎてるんじゃないかとか、もう少し投げても良かったのかなとかいう(意見もある)」と質問が。

これに西岡氏は「それはメジャーに挑戦して、結果がすべてを物語ると思うんですよね。だから、現状だと、ロッテの育て方が優しかったよねという評価なんでしょう」と回答。その上で、「でも、ここから挽回して、ケガが治って活躍しだすと、若い時にあまり肩を使わず、温存したから、今の活躍があるんだろうねって(なる)。結局、結果論じゃないですか」と持論を述べていた。