● ドジャース 4－5 ブルージェイズ 〇

＜現地時間8月10日 ドジャー・スタジアム＞

ロサンゼルス・ドジャースがア・リーグ最高勝率のブルージェイズに逆転負け。大谷翔平選手（31）は「1番・指名打者」でフル出場し、41号本塁打を放った。

大谷は1点先制を許して迎えた1回裏の第1打席、先発左腕ラウアーに対してカウント1-2から低めのカットボールに体勢を崩されながらも、41号同点ソロを右翼スタンドに運んで2試合連発。さらに、二死からフレディ・フリーマンも14号ソロで続き、すぐさま試合をひっくり返した。

続く2回裏、一死二塁での第2打席は勝負を避けられ、申告敬遠で出塁。2番ムーキー・ベッツが安打で繋いで満塁の好機を作り、4番フリーマンの押し出し四球で1点を追加した。

4回裏、先頭での第3打席は2番手右腕バーランドと対戦。ナックルカーブ2球で追い込まれると、内角へ100.3マイル（約161.4キロ）のフォーシームに手が出せず、見逃し三振を喫した。

1点リードの6回裏、4番手右腕ドミンゲスに対する第4打席では、カウント2-2から高めのフォーシームをライト前に運び、3試合連続となるマルチ安打をマーク。3番ウィル・スミスの打席中に二塁を陥れ、今季17個目の盗塁に成功した。さらに、4番フリーマンへの初球で三塁を狙うも、ここは盗塁失敗。二死一、二塁というチャンスだったが、追加点をあげることはできなかった。

ドジャースは1点リードの8回表、5番手右腕ブレーク・トライネンが2本のソロ本塁打を浴びて逆転を許した。その裏、一死二塁という場面で第5打席を迎えた大谷は、この試合2度目の申告敬遠。2番ベッツが空振り三振に倒れて二死に追い込まれるも、3番スミス、4番フリーマンが連続四球を選んで押し出しをもぎ取り、再び試合を振り出しに戻した。

ところが9回表、今度は6番手左腕アレックス・ベシアが7番クレメントに8号決勝ソロを被弾。再び1点を追う9回裏、大谷は一死満塁の絶好機で第6打席に立つも、8番手左腕フルハーティに対してフルカウントから低めのスイーパーで空振り三振を喫した。続く2番ベッツも三ゴロに打ち取られ、3連戦スイープならず。地区2位パドレスとの差が2ゲームに縮まった。

この試合の大谷は4打数2安打、1本塁打、1打点、1得点、2四球、2三振、1盗塁という内容で、8月に入ってから9試合連続安打をマーク。今季成績を打率.284、41本塁打、77打点、OPS1.008とし、ナショナル・リーグ本塁打部門のトップタイに浮上している。