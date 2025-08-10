大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、先発ローテーションの一角を担っていた佐々木朗希投手が右肩インピンジメント症候群を理由に故障者リスト（IL）入りしている。復帰へのメドは立ちつつあるようだが、元居た場所に戻るのは難しいかもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

佐々木は5月中旬からIL入りしているが、7月までは回復の経過が不透明な状況が続いていた。そんな中、本人は8月上旬に、今季中の復帰を目指して精力的に調整を続けていると明かしたことが伝えられている。

同メディアは「佐々木は火曜日、負傷後初めてメディアの取材に応じた。痛みはなく、今週末にリハビリ任務へ送られる前に、3イニングの模擬投球を行う予定だ。そこから大まかなタイムラインを推測すると、9月上旬までに復帰する可能性が高いだろう」と予想。

その一方で、「最良のシナリオは9月上旬に復帰し、残り試合でできるだけ多くの先発機会を得ることだ。しかし、佐々木は最近好調のエメ・シーハン投手と競合することになる。その上、山本由伸投手ら先発陣が全員健康であれば、両名ともにポストシーズンの先発ローテに入れない可能性もある。佐々木にできる最善策は、年初からのかなり不振な成績の後で、立派な復帰を披露するよう努めることだ」と指摘している。

【関連記事】

【了】