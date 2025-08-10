大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースのマックス・マンシー内野手は、怪我から復帰して打線の軸として活躍を見せている。しかし、当初は今季絶望と思われた怪我だけに、マンシー自身は不安を抱えていたようだ。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のアーロン・コロマ記者が言及した。

マンシーは7月2日（日本時間7月3日）のシカゴ・ホワイトソックス戦で、マイケル・テイラー外野手がスライディングで三塁に滑り込んだ際にマンシーの膝と衝突した。当初は復帰までに6週間のスケジュールを立てていたが、ドジャースのために1か月で復帰を果たした。

マンシーは当時の状況を「あの夜、地面に倒れていた時、これで終わりだと思った。その瞬間、頭の中は最悪のシナリオばかりが駆け巡る。そんな状況で前向きでいるのは難しい」と振り返っている。

早期復帰を実現したマンシーについてコロマ氏は「ドジャースは内野手の主力が大量に離脱しているため、三塁手の復帰を歓迎するだろう。トミー・エドマン内野手、キム・ヘソン内野手、キケ・ヘルナンデス内野手が、重要な時期に怪我で離脱している」と言及した。

