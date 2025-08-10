“全国最強”の評価…夏の甲子園の優勝候補（1）“近畿最強”が筆頭格に…？

高校野球 夏の甲子園 最新情報

第107回全国高等学校野球選手権大会が8月5日に阪神甲子園球場で開幕。今大会も、甲子園常連校から初出場を果たした高校まで、全国屈指の実力を誇る49校が全国制覇を目指し、熱戦を繰り広げている。そこで今回は、今大会の優勝候補と目されている高校を紹介したい。

東洋大姫路（兵庫）

全国トップクラスの強力打線を誇るなど、前評判が高い東洋大姫路。長らく夏の甲子園から遠ざかっていたが、圧倒的な強さを示して14年ぶりとなる夏の甲子園へ舞い戻った。

昨秋は兵庫県大会、近畿大会を制覇。明治神宮大会では、優勝した横浜（神奈川）に善戦するなど、高い実力を示した。

だが、今春の選抜甲子園は、エースナンバーを背負っていた阪下漣のアクシデントもあり、まさかの2回戦敗退となった。

それでも、選抜後に行われた近畿大会では、大阪桐蔭（大阪）や智弁和歌山（和歌山）など、全国屈指の強豪校を破って優勝。今夏の兵庫県大会も明石商、報徳学園に勝利し、聖地への切符を掴んだ。

背番号「1」を背負う木下鷹大は、兵庫県大会の5回戦で1安打完封勝利を挙げるなど、エースへと成長。阪下は登板こそなかったが、復帰を見据えてベンチ入りしている。

打線はチーム打率.396を記録し、高校日本代表候補に選出された高畑知季など、長打力のある選手が多く並ぶ。

今大会は、初戦で済美（愛媛）と対戦。1点を争う接戦となったが、終盤に勝ち越して5-3で勝利。次戦は甲子園常連校・花巻東（岩手）との対決が決まっている。

