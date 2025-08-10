リヴァプールが、クリスタル・パレスに所属するイングランド代表DFマルク・グエイの獲得に動くようだ。9日、イギリス紙『テレグラフ』や同『デイリー・メール』などが伝えている。

昨シーズン、5年ぶりのプレミアリーグ優勝を果たしたリヴァプール。ドイツ代表MFフロリアン・ヴィルツやU－21フランス代表DFウーゴ・エキティケ、ハンガリー代表DFミロシュ・ケルケズなど、今夏の移籍市場で積極的な補強を行った。

一方でセンターバック（CB）の陣容は手薄だ。イングランド代表DFジャレル・クアンサーがレヴァークーゼンへと移籍しており、現時点でCBを本職とする選手はオランダ代表DFフィルジル・ファン・ダイク、フランス代表DFイブラヒマ・コナテ、イングランド代表DFジョー・ゴメスの3名となっている。

リヴァプールとしては、開幕を間近に控える新シーズンに向けてCBを補強したいところ。報道によると、リヴァプールはクリスタル・パレスのグエイ獲得に動いており、10日に行われるクリスタル・パレスとのコミュニティ・シールド後に交渉を進める模様。

またクリスタル・パレスは、昨夏にニューカッスルからの6500万ポンド（約129億円）というオファーを拒否していたが、グエイとの契約があと1年間となっていることもあり、移籍金は4500万ポンド（約89億円）ほどとなる見込みだという。

現在25歳のグエイは、2021年7月にチェルシーからクリスタル・パレスに移籍。昨シーズンは主将を務めながら守備の柱として公式戦44試合に出場し、FAカップ優勝にも大きく貢献した。