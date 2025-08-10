乃木坂46井上和「久保さんが『あぁ、幸せ』ってずっと言ってるの（笑）」先輩・久保史緒里と行った“佐渡島旅”を振り返る

◆「乃木坂、逃避行。」で念願の佐渡島へ！
＜リスナーからのメッセージ＞
「私は新潟県の佐渡島に住んでいるのですが、なんと先日、島に和先生の姿が！ 最初は和先生に似ているかわいい子かと思ったのですが、まさかのご本人でビックリ！ 今年の運を全部使い果たしたとしか思えない体験でした」（新潟県）
井上：実は佐渡島に行かせていただいたんですよ！ というのも、現在「Lemino」で独占配信中の「乃木坂、逃避行。SEASON3」で、3期生の久保史緒里さんと2人で1泊2日の逃避行をしてきました。念願の佐渡島だったのでめちゃくちゃ楽しくて、自然豊かで本当にいいところでした！
横で久保さんが「あぁ、幸せ♪」ってずっと言ってるの（笑）。久保さんも本当にお忙しくて、いろんなお仕事をされているなかで、乃木坂46のお仕事も完璧にこなしていらっしゃる方だから、久保さんこそ、本当に今回の逃避行をすごく楽しんでいたんじゃないかなって思います。
まさか（現地に）住んでいらっしゃる方からメッセージをいただけるとは思っておらず、とってもうれしいです！ そして、佐渡島にも乃木坂46ファンがいたことがうれしい。ありがとう!!
