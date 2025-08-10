大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は右肘の手術から二刀流に復帰し、徐々にイニング数を増やしながら登板を続けている。打線の中心としても活躍を見せる大谷の起用について、ドジャースは試行錯誤が続いているようだ。米メディア『モーターサイクル・スポーツ』のジェレミー・バーンズ記者が言及した。

昨季、指名打者（DH）としてナ・リーグMVPに輝いた大谷は、マウンドでも引き続き輝きを放っている。しかし、ドジャースは大谷を試合の後半まで投げることをまだ考えておらず、過度の疲労を防止し、シーズンを通じてパフォーマンスを発揮する戦略をとっている。

ドジャースは大谷の二刀流としての多大な貢献を考慮し、彼を酷使するリスクを十分に認識している。投球イニング数を制限することで、ドジャースは大谷の健康を維持するだけでなく、フィールドでの全体的な影響力を最大化している。

慎重な起用が続く大谷についてバーンズ氏は「シーズンが進むにつれ、ドジャースが彼の二刀流をどう管理するかが注目される。ドジャースは、10月の成功はスター選手を最高の状態に保てるかどうかにかかっていることを理解している」と言及した。

