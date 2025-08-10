老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。

今回は、昭和42年生まれの人はいつから年金をもらえるのかについてです。

◆Q：昭和42年生まれは年金を何歳からもらえますか？

「昭和42年生まれでしたら年金は何歳からもらえますか？」（がんばるまん）

◆A：受給要件を満たしていれば年金は65歳からもらえます

老齢年金（老齢基礎年金と老齢厚生年金）は受給要件を満たしていれば、原則65歳から受け取れます。生年月日などの要件を満たした一部の人は、65歳になる前に特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。

特別支給の老齢厚生年金をもらえる人とは、以下の要件を満たした人となります。

●男性：昭和36年4月1日以前生まれ

●女性：昭和41年4月1日以前生まれ

●老齢基礎年金の受給資格期間（10年）がある

●厚生年金保険等の加入期間が1年以上ある人

●生年月日に応じた受給開始年齢に達している

相談者は昭和42年生まれとのことですので、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合は老齢基礎年金を、その上で厚生年金の被保険者期間があれば老齢厚生年金が、いずれも65歳から支給されます。特別支給の老齢厚生年金はもらえません。

監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。

文＝All About 編集部