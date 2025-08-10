“不振脱却”なるか…パ・リーグ、前年から大きく成績を落としている野手（1…

プロ野球 最新情報

シーズンの後半戦に突入している2025年のプロ野球。今季は飛躍を遂げた選手が多く現れた一方、前年から成績を落としている選手も少なくない。不調に苦しむ選手はシーズン後半に巻き返せるか、注目が集まるとことだ。ここでは、前年から成績を大きく落としているパシフィック・リーグの野手を紹介したい。

松本剛（北海道日本ハムファイターズ）

・投打：右投右打

・身長／体重：180cm／84kg

・生年月日：1993年8月11日

・経歴：帝京高

・ドラフト：2011年ドラフト2位

昨季まで不動のレギュラーに君臨していた松本剛だが、今季は2度の二軍降格を味わうなど、苦しいシーズンを過ごしている。

帝京高から2011年ドラフト2位で北海道日本ハムファイターズに入団。内野手登録でプロのキャリアをスタートさせたが、高卒6年目の2017年に外野でレギュラーに定着。同年は115試合に出場し、打率.274、5本塁打、33打点の好成績を残した。

その後は低迷したが、2022年に117試合出場、打率.347、3本塁打、44打点、21盗塁と再ブレイクし、首位打者を戴冠。翌2023年はリーグ5位の打率.276と安定した成績を収めた。

昨季は打率.236と打撃成績こそ落としたが、127試合に出場し、チームトップの20盗塁を記録した。

しかし、今季は極度の不振に陥り、ここまで41試合の出場で打率.207、6打点、3盗塁と寂しい数字が並ぶ。

7月29日に一軍復帰後は復調の兆しを見せていたが、8日7日の西武戦で右手に死球を受け、負傷交代。患部の状態が不安視されている。

