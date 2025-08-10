「お金があれば、もっと幸せになれるはず」そう思ったことはありませんか？

確かに、お金があれば、美味しいものを食べたり、便利なサービスを利用したり、将来への不安を減らすこともできます。生活に困らないだけのお金があることは、安心して暮らすうえでとても大切です。

でも一方で、あまりぜいたくをしなくても「なんだか毎日が心地いい」と感じながら生きている人もいます。

そんな人たちは、自分なりの価値観を大切にし、日々の小さな喜びや人とのつながりを楽しむ工夫をしています。今回は、「お金をたくさん使わなくても、満たされた暮らしを楽しむコツ」をご紹介します。

◆1：自然や日常の些細なことに目を向ける

お金をかけずに癒やされたり、リフレッシュできたりする方法は、意外と身近にたくさんあります。

例えば、

・散歩しながら季節の花や風景を楽しむ

・空や雲の移ろいを眺めて、気持ちを整える

・コーヒーやお茶を丁寧に淹れて、朝の静かな時間を味わう

・ストレッチや深呼吸で、心と体をゆるめる

・家の中を整えて、居心地のよい空間をつくる

・ゆっくり入浴して、体の疲れをリセットする

忙しい日々の中では、こうしたささやかなひとときを、うっかり見逃してしまいがちです。“ちょっとした時間”に目を向ければ、心が軽くなり、暮らしが豊かに感じられるようになるはずです。

◆2：気持ちのよい人付き合いを選ぶ

人との付き合いは本来楽しいものですが、相手によってはストレスを感じることもあります。例えば、うわさ話や愚痴ばかりの関係は、心が疲れてしまいがちです。無理に合わせる必要はありません。少しずつ距離を取り、自分にとって心地よい人間関係を選んでいくことが大切です。

干渉し過ぎず、でもあたたかさのある関係は、日々の暮らしに安心感をもたらしてくれます。そんな“穏やかな人とのつながり”には、次のようなものがあります。

穏やかな人とのつながりの例

・ご近所の方とは、気軽にあいさつを交わしたり、天気や季節の話を楽しんだり

・友人や知人とは、たまにランチに出かけたり、Zoomで近況を話したり

・趣味の仲間とは、上達に向けた情報を交換したり、楽しく刺激を受け合ったり

・親せきや家族とは、無理のないタイミングで近況を伝え合う関係を

信頼できる人との“ゆるやかで心地よい距離感”のつながりは、ものやお金では得られない、心の豊かさを育ててくれます。気負わずに関われる関係は、日々の安心感にもつながります。

◆3：自分の「好き」を大事にする

誰かの基準ではなく、自分が「心地いい」「楽しい」と感じることを、日々の暮らしに取り入れてみましょう。高価な体験でなくても、気持ちが満たされることはたくさんあります。

例えば、

・基本は図書館を活用しながら、好きなシリーズの本だけは購入してじっくり読む

・犬との散歩を習慣にして、自然の変化を感じる

・100円ショップで気分が上がる文房具を探す

・手作りの料理で季節を楽しむ

・園芸やベランダ菜園で植物にふれる時間を持つ

・日帰りで気になる街を散策する

お金をたくさん使わなくても、工夫次第で心を元気にする時間はつくれます。自分にとっての“ちょうどいい幸せ”を見つけることが、無理なく続けられる豊かな暮らしにつながりますよ。

◆まとめ

お金をあまり使わず楽しむ工夫は、暮らしに彩りを与えてくれます。ただし、「お金なんていらない」というわけではありません。

安心して過ごすためには、一定のお金と心地よい使い方が必要です。大切なのは、必要以上に我慢せず、自分らしく管理すること。幸せは大金ではなく、自分に合った暮らしの中に見つかります。日々の選択を、自分の心地よさを軸に整えていくことで、不安も自然と小さくなっていくでしょう。

文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）

会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。

文＝舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）