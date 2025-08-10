俳優の三浦翔平さんが10日、西武－楽天（ベルーナドーム）の試合前に始球式を行った。
三浦さんは西武球団を通じて「人生で初めての始球式でした！投げる機会をいただきとても光栄です。野球経験も無く、普段こどもと柔らかいボールでキャッチボールなどをするくらいなので、うまく投げられるかなと少し不安に思っていましたが、始まる前に練習させてもらえたので良かったです。今日もライオンズにぜひ勝ってほしいです。ファンの皆さまには、これからもライオンズを盛り上げていただければと思います！」とコメントした。
俳優の三浦翔平さんが10日、西武－楽天（ベルーナドーム）の試合前に始球式を行った。
三浦さんは西武球団を通じて「人生で初めての始球式でした！投げる機会をいただきとても光栄です。野球経験も無く、普段こどもと柔らかいボールでキャッチボールなどをするくらいなので、うまく投げられるかなと少し不安に思っていましたが、始まる前に練習させてもらえたので良かったです。今日もライオンズにぜひ勝ってほしいです。ファンの皆さまには、これからもライオンズを盛り上げていただければと思います！」とコメントした。
本記事は「ベースボールキング」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。
他媒体からの提供記事の情報について
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。