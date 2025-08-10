今日の運勢★8月11日（月・祝）12星座占いランキング第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの星座は何位…!?

2025年8月11日（月・祝）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）8月11日（月・祝）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の柚嬉（ゆずき）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの星座は何位……？望んでいたことが叶いそう。喜びは家族や恋人と共有するようにしましょう。臨時収入がある場合も。もし友人に借りがあるなら、返してしまうと良いかも。夏野菜や果物を食べればさらに運気アップ。前向きな気持ちになれて、何事も頑張れそう。とくに恋愛においては良い変化をもたらしてくれるようです。遊び心を発揮すると、周りも巻き込んで楽しい1日になることでしょう。得意分野で活躍できそう。新しいことにもチャレンジしてみましょう。細かいところまでこだわってみると、良いものが出来上がりそう。運が味方してくれるので、いつもよりアグレッシブに。今日は活力がみなぎり、とてもスッキリした気分で他人と接することができそう。恋愛対象にもナチュラルに接することができるでしょう。パートナーや恋人に伝えたいことがあれば、話してみましょう。憧れている人の真似をしてみると上手くいきそう。自分のリズムを大事にしながら活動できる日。とくに午前中は調子が良いので、仕事や勉強などがはかどりそう。電話が幸運を呼びそうなので、丁寧に対応すると良いでしょう。行動力あふれる日になりそうです。正しいと思ったことを発言し、フットワーク軽く過ごせそう。日中頑張った分、夜はリラックスタイムを。お気に入りの音楽やラジオを聴きながらストレッチをすると◎欲張らなければ何事も上手くいきそうな日。余裕を持って仕事や勉強に臨みましょう。後輩などが困っていたら、積極的にサポートをすると◎ 夜は趣味がはかどりそうです。家庭に関することで何か変化があるかも。家族と協力しながら対応すると良いでしょう。生活パターンの乱れがある場合は、自分らしいリズムが取り戻せるようにすると◎ 書類の整理をすれば開運効果アリ。一度はダメだと思っていたことに、もう一度挑戦できるようです。誰かがあなたの才能を見出してくれるかも。特技を披露できる場があったら、思いきってやってみましょう。今日はお気に入りの服を着てでかけてみて。今日は、自分のためになるようなことを集中しておこなうと良いでしょう。外見を飾るより、内面を磨いていくことを大事にすると◎ レベルアップできることがあると励みになりそうです。趣味に打ち込んだり、資格取得を目指して勉強したりするのがおすすめ。アクティブに過ごせそうですが、調子に乗るとうっかりミスをしやすいので気をつけましょう。大変なことがあると、1人で頑張ろうとしてしまいがちですが、無理は禁物。周りを頼るようにしてみて。衝動的な行動を取ったり、感情的になったりしないよう、気をつけましょう。イラッとしてしまいそうなときは、その場を離れて深呼吸を。自分がリフレッシュできるようなことをいくつも用意しておくと良いでしょう。宇宙からのエネルギーが強いこの時期は、プラスにもマイナスにも大きく影響します。マイナスを少しでも減らす方法として、ストレスは意識をしてこまめに発散していきましょう！■監修者プロフィール：柚嬉（ゆずき）池袋占い館セレーネ所属。都内最大手占い館や大手占いサイトにて圧倒的No.1の成績を誇り、“予約の取れない占い師”として活躍した伝説の占い師。現在はSATORI電話占いで活躍中。