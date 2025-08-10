大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今年のトレード市場で、ワシントン・ナショナルズからアレックス・コール外野手をトレード獲得した。故障者や不振選手が目立つ外野陣を活性化させることが期待されるが、もう1人外野手を獲るべきという意見があるようだ。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。

獲得候補に挙げられているのは、前ニューヨーク・メッツのトラビス・ジャンコウスキー外野手。今季は4月上旬にシカゴ・カブスをDFAとなり、同月下旬にタンパベイ・レイズへトレード移籍。そのレイズを6月上旬にFAとなった後にメッツ入りしたが、7月上旬にDFAとなり現在は無所属の状況だ。

同メディアは「ドジャースはマイケル・コンフォート外野手や残りの外野陣をカバーするためにもう1人外野手を獲得すべきだが、ジャンコウスキーは素晴らしい補強になるだろう。34歳の彼は今季だけで3チームを渡り歩いたベテランだが、わずか2年前にはテキサス・レンジャーズでワールドシリーズ優勝を果たしている。優勝か失敗かの分かれ道で、優勝経験のある選手を新たに獲得するのは理にかなっている」と指摘。

続けて、「ジャンコウスキーは3チーム合計で打率.244を記録している。これは、コンフォートがこれまで打席で見せてきた結果をはるかに上回るものだ。ドジャースは打線が厚いが、ベンチにもう一人選択肢が加われば、優勝への道がさらに開けるだろう」と記している。

