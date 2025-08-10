ソフトバンク・モイネロ、今季2度目の完封で10勝目！2年連続2桁勝利　チー…

プロ野球 最新情報

福岡ソフトバンクホークスのリバン・モイネロは10日、みずほPayPayドーム福岡で行われた北海道日本ハムファイターズとの試合に先発登板。首位攻防戦の第2戦となった同試合で、モイネロは9回無失点の完封を披露し、今季10勝目を挙げた。



首位攻防戦の第2戦となったこの試合。ソフトバンクは今季9勝を挙げているモイネロが先発マウンドに上がった。



モイネロは序盤、ストレートを軸に日本ハム打線を圧倒。4回まで安打を許さない投球を見せた。







5回には万波中正に初安打を許すも、崩れることはなく、中盤以降は変化球も交えて抑えた。



打線は3回、2死二塁のチャンスを作ると、3番・近藤健介のタイムリーヒットで1点を先制。以降は日本ハムの先発・伊藤大海に抑えられ、追加点を奪えない展開が続いたが、モイネロが相手打線に得点を許さなかった。



モイネロは9回13奪三振無失点の好投を披露。8回1失点の伊藤に投げ勝ち、今季10勝目を挙げて2年連続の2桁勝利をマークした。



チームは1-0で競り勝ち、首位攻防戦2連勝でゲーム差を3に広げた。











【動画】均衡を破った！近藤健介のタイムリーがこれだ！

逆方向にもよく伸びる



稀代のヒットメーカー近藤健介

投手戦の均衡破る先制タイムリー



