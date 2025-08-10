ブライトンに所属する日本代表MF三笘薫に地元メディアから高評価が与えられている。

ブライトンは9日に行われた最終戦となるプレシーズンマッチでヴォルフスブルクと対戦。16分にジョルジニオ・リュテールのゴールで先制すると、73分には今夏に加入したマクシム・デ・カイペルが追加点を挙げた。80分には1点を返されたが、このまま逃げ切って2－1の勝利でプレシーズンを締めくくることに成功した。

この試合に先発出場した三笘は、得点には直接絡まなかったものの、クロスからチャンスを演出したほか、GKの鋭い反応に防がれるシュートも放つなど、フル出場を果たし、開幕に向けて順調な仕上がりを見せた。

試合後、選手採点を発表した地元メディア『Sussex World』は、三笘にチーム最高タイとなる「8」点をつけ、「特に前半は衝撃的！ 日本代表選手は左サイドで絶え間なくプレーを披露し、素晴らしいクロスも供給した。綺麗な弧を描いたボールはゴールを逸れてコーナーキックになった。ウィンガーは（ヤンクバ・）ミンテが本来なら決めなければならないパスを通した。ニアポストに近い巧みなシュートは防がれてしまった」と賛辞が送られている。

プレシーズンマッチを終えたブライトンは次戦、16日にホームで行われるプレミアリーグ開幕節でフルアムと対戦する。

【ハイライト動画】ブライトンvsヴォルフスブルク