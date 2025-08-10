先日にトッテナム・ホットスパー（スパーズ）からロサンゼルスFCに加入した韓国代表FWソン・フンミンが、メジャーリーグ・サッカー（MLS）でのデビューを飾った。イギリスメディア『アスレティック』が伝えた。

現在33歳のソンは、ブンデスリーガでもプレーし、2015年夏から加入したスパーズでクラブ歴代5位の公式戦通算173ゴールを記録（454試合出場）。2021－22シーズンにアジア人史上初のプレミアリーグ得点王に輝いた（※モハメド・サラーとタイの23ゴール）。2023年夏からはキャプテンに就任し、2024－25シーズンにクラブ史上17年ぶりのメジャータイトルとなるヨーロッパリーグ優勝を果たした。

ソンは今夏に「新たな挑戦」を求めてスパーズ退団を決意。今月6日、MLS史上最高額となる2000万ポンド（約39億円）を超える移籍金でLAFCに加入し、最大2年の延長オプションがついた1年半契約を結んだ。

9日に行われたMLS第27節シカゴ・ファイアー戦で早速ベンチ入りを果たすと、1－1で迎えた61分から投入されて新天地でのデビューを飾った。LAFCは70分にシカゴの勝ち越しを許したが、ソンが持ち前のスピードを武器に脅威を生み出し、81分には裏への抜け出しからPKを獲得。これをガボン代表FWデニス・ブアンガが決めてLAFCは追いつき、2－2のドローに終わった。

ソンは試合後、次のようにデビューの喜びを語った。

「LAFCに加入して1週間、とてもエキサイティングな時間だった。今日、ピッチに立てたことは素晴らしかった。結果については、ここで勝ち点3を取るべきだったと思っているから、少し残念。でも全体的には、とてもとても幸せで、楽しむことができた」

「アウェイゲームでこんなに歓迎されたことはなかった。以前はプレミアリーグでプレーしていた。アウェイでプレーするときは、いつもブーイングを浴びせられた。でも、みんなが祝福してくれて、サッカーを楽しんでくれているのがわかって嬉しかった」

「イギリスより少し暑かったけど、それ以外は本当に楽しかった。みんなと一緒にプレーするのは最高だ。2、3回セッションをしただけだけど、それでも（お互いを）よく理解できた。とにかく楽しみなんだ。初めての試合だったし、楽しめた。とてもハッピーだよ。これからの数週間で、もっといい思い出が作れると思う」

MLSのウェスタン・カンファレンスで5位につけるLAFCは、次節17日にニューイングランド・レボリューションと敵地で対戦する。

【画像】ソン・フンミン、MLSデビュー戦でのプレー集