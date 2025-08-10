高校野球 夏の甲子園 最新情報

第107回全国高等学校野球選手権大会が開幕し、地方大会を勝ち抜いた全49代表校が全国の頂点を目指して激闘を繰り広げている。一方、近年は関東勢の上位進出が目立つ中、今夏の甲子園では大会5日目終了時点で、すでに4校が姿を消した。

大会5日目にまさかの”3連敗”

近年の甲子園では関東勢・近畿勢の上位進出が目立つ。 2010年に興南（沖縄）が春夏連覇を達成した翌2011年以降、夏の甲子園、春の甲子園の優勝地区は下記の通りだ。

・夏の甲子園（2011年以降）：関東勢6回、近畿勢6回、東北勢1回

・選抜甲子園（2011年以降）：関東勢6回、近畿勢6回、東海勢1回、北陸勢1回

上記のような偏りを見せている近年の甲子園だが、今夏の甲子園では関東勢がすでに4校も敗退している。

今大会、関東勢として最初に登場したのは、初出場を果たした叡明（埼玉）だった。好投手・桑山晄太朗を擁する津田学園（三重）を相手に互角の戦いを見せ、試合は延長タイブレークに入り、12回までもつれた。しかし、先攻の叡明は延長12回表で痛恨の無得点。その裏、無死一、二塁から送りバントを処理した投手・田口遼平の悪送球もあり、4-5のサヨナラ負けを喫した。

翌日の大会4日目には、優勝候補の横浜（神奈川）が敦賀気比（福井）と対戦。雨天で試合が中断する事態はあったが、磐石な戦いぶりを見せ、5-0で勝利した。

そんな中で迎えた昨日の大会5日目は、関東勢が3校登場した。だが、この日は関東勢にとって苦しいものとなった。

この日の第2試合では、明秀日立（茨城）が初出場の聖隷クリストファー（静岡）と対戦した。過去に選抜2回、夏1回の出場経験がある明秀日立は、いずれも初戦を突破していた。だが、今回は聖隷クリストファーの好投手・高部陸（2年）を打ち崩せず、1-5で敗れた。

第3試合では、35年ぶりの夏出場となった青藍泰斗（栃木）が登場。佐賀北（佐賀）との対決となった同試合は序盤から点を取りあったが、中盤以降は両校ともに無得点が続き、延長タイブレークに入った。しかし、延長10回裏に1死満塁からスクイズを決められ、4-5のサヨナラ負けとなった。

第4試合で登場した市船橋（千葉）は、序盤から明豊（大分）に得点を重ねられ、2-6で敗戦。この日、関東勢はまさかの3連敗となった。

明日以降登場の4校にも厳しい戦いが？

一方、関東勢でまだ初戦を終えていないのは、日大三（西東京）、関東第一（東東京）、健大高崎（群馬）、山梨学院（山梨）。だが、いずれも厳しい戦いになる可能性がある。

日大三は、大会6日目の第4試合で豊橋中央（愛知）と対戦する。相手は初出場とはいえ、愛工大名電、東邦といった甲子園常連校に競り勝ってきた高校だ。機動力もあるチームなだけに、油断大敵だ。

大会7日目には、山梨学院が登場する。注目の菰田陽生（2年）を擁する山梨学院だが、相手の聖光学院（福島）は今春の選抜でも2勝を挙げているチーム。好ゲームとなりそうだ。

大会8日目には、健大高崎、関東第一が登場する。第1試合に登場する健大高崎は、昨夏の覇者・京都国際（京都）と相まみえる。石垣元気（3年）、佐藤龍月（3年）などの好選手を揃える健大高崎とはいえ、苦しい戦いになることが想定される。

第2試合では、関東第一が中越（新潟）と対戦するが、中越の雨木天空（3年）、石山愛輝（3年）の左右2枚看板は強力だ。関東第一は、持ち目の機動力でプレッシャーをかけていきたいところだ。

1回戦すべて終えた時、関東勢は果たして何校残っているのだろうか。目が離せない日々が続く。

