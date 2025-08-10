テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、3日に放送されたNHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』(総合 毎週日曜20:00～ ほか)の第29話「江戸生蔦屋仇討」の視聴分析をまとめた。

「粋な仇を討ちやがって」「仇…」

最も注目されたのは20時42分で、注目度73.64％。田沼意次(渡辺謙)と松平定信(井上祐貴)が『江戸生艶気樺焼』を手にするシーンだ。

『江戸生艶気樺焼』は大評判となり、耕書堂には多くの人々が詰めかけていた。世間での話題も佐野大明神から仇気屋艶二郎へと移っている。誰袖(福原遥)も滑稽な艶二郎のおかげでようやく笑顔を取り戻した。蔦重(横浜流星)の仇討ちは成功したのだ。

そしてこの本は、意次のもとにも届けられていた。屋敷の縁側で本を読んで笑う意次。「粋な仇を討ちやがって」と言って、頁に記された仇気屋の文字を指ではじき、満足げな表情を見せている。そしてこの本を手にする男がいた。松平定信である。定信は何かを思案しながら、「仇…」とつぶやき、くしくも政敵である意次と同じ箇所を指でなぞった。

「蔦重の仇討ちに意次も満足しているのがうれしい」

注目された理由は、本を手に笑う意次と、初登場を果たした大人・定信に視聴者の注目が集まったと考えられる。

意次は生前の田沼意知(宮沢氷魚)の念願を受け継ぎ、代わりに成すことが仇を討つことと考えたが、蔦重は佐野政言(矢本悠馬)に奪われた誰袖の笑顔を取り戻すことが仇討ちと考えた。出版不況の中、大当たりする黄表紙が欲しいと願う鶴屋喜右衛門(風間俊介)と利害が一致。鶴屋お抱えの北尾政演(＝山東京伝／古川雄大)を起用し、大ヒット作となる『江戸生艶気樺焼』が完成した。この影響で世間の注目は政言より離れ、意次も救われる結果となる。

しかし、成長した定信が本に向ける表情は、蔦重や意次にとって好ましいものではなさそうだ。SNSでは「蔦重の仇討ちに意次も満足しているのがうれしいな」「誰袖ちゃんだけでなく意次さまにも笑みが戻ってよかった」と意次にコメントが集まる一方、「今回は比較的平和な回だったけど、松平定信の登場で次回から不穏になりそう」「田沼意次のパブリックイメージが変わったように松平定信も変わることを信じています」と、定信の復活による今後の展開が話題となっている。次回予告では定信が田沼落としを宣言しており、物語は大きく動くと予想される。

今回のキーワードとなった『江戸生艶気樺焼』は政演による黄表紙の代表作で、全3冊からなる風刺文学。黄表紙の最高傑作ともいわれている。タイトルは江戸名物のうなぎの蒲焼きをもじったもので、主人公・仇気屋艶二郎が色男と認められたいがため、いかにも馬鹿らしい行動を繰り返す様子が面白おかしく描かれた物語だ。艶二郎の特徴である大きな団子鼻は京伝鼻と呼ばれ、艶二郎が人気を博したことで作者である政演自身の代名詞としても定着した。友人である唐来参和(山口森広)の1786(天明6)年に出版した『通町御江戸鼻筋』では政演自身が京伝鼻で登場した。

また余談だが、鰻の蒲焼の語源は諸説あり、江戸初期にぶつ切りにして串に刺し焼いた形がガマの穂に似ていたから、または焼いた色が樺の木に似ていたからといわれている。鰻といえば、現代でも「土用の丑の日」に鰻を食べる風習が根付いているが、この風習の仕掛け人は平賀源内(安田顕)。鰻の売れ行きが落ちる夏に、得意の宣伝技術で集客に成功したという有名な逸話が残っている。