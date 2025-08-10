大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は、右肩のインピンジメントから回復に向かって進んでいる。しかし、大谷やブレイク・スネル投手らが復帰しており、佐々木がポストシーズンで投げる出番がないかもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』のカトリーナ・ステビンス記者が言及した。

佐々木は5月13日（日本時間5月14日）に肩のインピンジメントで負傷者リスト（IL）入り。MLBデビューシーズンとしては8試合の登板で満足のいく結果を残せず、その後はスローイングを何度か中断するなど、復帰までの道のりは困難を極めた。

しかし、火曜日にメディア対応した佐々木は「現在は痛みがない」と語り、週末に3イニングのシミュレーション登板を予定している。その後、リハビリ登板を経て、9月上旬にはアクティブロースター復帰の見通しだという。

先発投手が豊富なドジャースの状況について、ステビンス氏は「佐々木がILから復帰した際、ドジャースは彼に多くのことは期待できない。彼が今季序盤の不調から回復し、尊敬に値する復帰をアピールするしかない。さらに、ポストシーズンの先発ローテーションに選ばれない可能性もある」と言及した。

