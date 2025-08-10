俳優のオダギリジョーが、10日に放送されるMBS・TBS系バラエティ番組『日曜日の初耳学』(毎週日曜22:00～)に出演する。

オダギリジョー

林修氏が“時代のカリスマ”と対峙する企画「インタビュアー林修」。今回のゲストは、圧倒的な存在感を放ち国内外の名監督がほれ込む俳優・オダギリジョー。これまでに携わった作品のうち、カンヌ・ベルリン・ベネチア“世界三大映画祭”への選出作品数は実に11本。こだわりが強く、メジャーと言われる作品にほとんど出演しない一方で「ミニシアター系のとことん深掘りできる作品にかかわっていきたい」と語るオダギリが、その信念を育んだこれまでのキャリア、そして記憶に残る作品の秘話を打ち明ける。

まず語られるのは、俳優人生を懸けた作品たちについて。「自分の俳優人生でトップ3に残る」という初主演映画『アカルイミライ』では共演した先輩俳優・浅野忠信へのリスペクトを、『東京タワー ～オカンとボクと、時々、オトン～』では、息子のように可愛がってくれた恩人・樹木希林との思い出を語る。気になる“出演作品を選ぶ基準”、そして世界三大映画祭にこだわる理由も。オダギリならではの尖った信念があらわに。

そんな中、訪れた“俳優人生最大の危機”。きっかけは2006年の映画『ゆれる』。この作品の後、「この先もう無理かと思っちゃいました。見失いました、目標を」と話すオダギリだが、彼にいったい何が!? 情熱を取り戻すきっかけになった『時効警察』についても語る。

後半は、俳優としてのこだわりを育んだ幼少期からの原体験を明かす。映画監督を志した理由、夢を応援してくれた母との忘れられないエピソード、本場アメリカへの留学。超個性的な親友2人がリモートで登場するが、林修もコントロール不能な2人に「何このエピソード」「大丈夫ですかあなたたち」とオダギリのボヤキが止まらない。

2019年からは、少年時代から夢見た映画監督にも本格的に挑んでいる。40代を超えて映画監督挑戦に踏み切った理由と、脚本・監督・編集・出演を務めた最新作『THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ MOVIE』(9月26日公開)に思うこと……。同作にも出演する20年来の盟友・麻生久美子がVTR出演し、オダギリの“ありえない行動”にクレームを入れる。

来年50歳の節目を迎える今も、映画への情熱をたぎらせる俳優・オダギリジョー。そのアクセル全開毒舌トークが止まらない1時間となっている。

