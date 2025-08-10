チャンピオンシップ（イングランド2部）開幕節が9日に行われ、ストークに所属するMF瀬古樹が決勝弾のアシストを記録した。

昨シーズンのチャンピオンシップを18位で終え、新シーズンは2017－18シーズン以来のプレミアリーグ昇格を狙うストーク。白星発進を目指す開幕戦は、ホームにダービー・カウンティを迎え撃つ。多くのサポーターが集結した注目の一戦で、在籍2年目を迎えた瀬古はベンチスタートとなった。

前半をスコアレスで折り返したゲームは、60分にカールトン・モリスの得点でダービー・カウンティが先制に成功。リードを許したストークも10分後、ルイス・ベイカーの豪快なミドルシュートで試合を振り出しに戻す。

そんななか、84分に瀬古が交代でピッチに登場。すると、後半アディショナルタイムに瀬古が逆転弾を演出する。相手を押し込んだ状態で右サイドのソルバ・トーマスにボールがわたり、バックパスを受けた瀬古が浅い位置からアーリークロスを蹴り入れる。鮮やかな曲線を描いたボールはゴール前に向かい、マーカーとの駆け引きを制したディビン・ムバマがヘディング。ストークがスコアをひっくり返した。

その直後にはS・トーマスにも追加点が生まれ、試合は3－1で終了。ストークが開幕戦を白星で飾った。次節、ストークはカラバオカップを挟みつつ、16日にアウェイでシェフィールド・ウェンズデイと対戦する。

【スコア】

ストーク 3－1 ダービー・カウンティ

【得点者】

0－1 60分 カールトン・モリス（ダービー・カウンティ）

1－1 70分 ルイス・ベイカー（ストーク）

2－1 90＋5分 ディビン・ムバマ（ストーク）

3－1 90＋9分 ソルバ・トーマス（ストーク）